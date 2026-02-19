Junqueras se abre a apoyar la ley contra el burka de Junts: "Y si no, presentaremos nuestra propuesta"

Algo se está moviendo en la izquierda, al menos en ERC, en el debate sobre la prohibición del burka. En los dos últimos días, las dos principales voces de este partido, Oriol Junqueras y Gabriel Rufián, se han mostrado en contra del uso del velo islámico integral. Este jueves, el presidente de ERC ha abierto la puerta incluso a apoyar la propuesta de ley que Junts ha registrado en el Congreso para prohibir su uso.

Lo ha explicado este jueves en una entrevista en Telecinco. El líder republicano ha dicho que estudiará la propuesta de los posconvergentes y que, si propone "cosas razonables", pues que la votará. La clave, según Junqueras, es que la normativa "no genere más daño del que pretende evitar". Es decir, no quiere ni penas de cárcel para las mujeres que lleven el velo integral, ni tampoco infligirles aún más invisibilidad condenándolas a no poder "salir de casa".

¿Cómo se hace esto? Esta es la gran pregunta que ha quedado en el aire. Pese a todo, Junqueras ha dado muestras de tomarse el debate en serio porque ha dicho que, si la propuesta de Junts no termina de convencerle, ERC moverá ficha: "Y si no [nos convence la de Junts], presentaremos una propia". Si lo hacen, será la cuarta en poco tiempo. Hasta ahora Vox y Junts han presentado una cada uno en el Congreso, y el PP ha anunciado que presentará la suya en el Parlament.

La ley de Junts es un artículo único que busca "prohibir la utilización en el espacio público de prendas o elementos que cubran total o sustancialmente el rostro e impidan o dificulten de forma relevante la identificación de la persona" y deja claro que esto incluye el niqab y el burka. Precisan que se entiende por espacio público "la vía pública y cualesquiera espacios de acceso público o de uso público", incluidos los medios de transporte, dependencias administrativas y equipamientos abiertos al público.

Defenderlo "sin manías"

También el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, se mostró partidario este miércoles de combatir el burka. Lo dijo en el acto que celebró junto a Emilio Delgado (Más Madrid) sobre el futuro de la izquierda. "El burka es una salvajada. Si somos izquierda laica de verdad, no podemos permitir que se invisibilice a las mujeres de esta manera", dijo el diputado, recibiendo una fuerte ovación.

Da igual que solo haya 500 mujeres en este país con burka. Es una salvajada y no puede ser Gabriel Rufián — Líder de ERC en el Congreso

Para Rufián, la izquierda no puede soslayar este debate con la excusa de que solo "500 mujeres" en España llevan el velo integral. "Da igual que solo haya 500 mujeres en este país con burka. Es una salvajada y no puede ser. El velo y el hábito de una monja española forma parte de una libertad religiosa que yo respeto, pero el burka es una animalada y esto creo que nosotros [la izquierda] tenemos que defenderlo sin manías", concluyó.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, en el acto organizado en la sala Galileo Galilei. / CESAR VALLEJO RODRIGUEZ

Hasta ahora, la corriente mayoritaria de la izquierda a la que pertenece ERC se había mostrado siempre reticente a regular el burka. Consideraban que su uso es minoritario y que, al intentar regularlo, se abrazaba el discurso de la derecha y se ponía aún más en riesgo de invisibilidad a las mujeres que lo usan. Rufián tampoco ofreció un camino concreto sobre cómo regularlo, asumiendo su dificultad, pero defendió que hay que abrir el debate "sin manías".

Noticias relacionadas

ERC adopta este discurso sobre el burka en pleno auge de la extrema derecha, que en Catalunya está capitalizando, en gran medida, Aliança Catalana. Preguntado sobre esta cuestión, Junqueras ha dicho que el partido de Sílvia Orriols es una "franquicia de Trump" en Europa que se beneficia de la ola ultra mundial. Pese a todo, se ha mostrado convencido de que tarde o temprano, los ciudadanos verán "el inmenso daño" que este movimiento está causando.