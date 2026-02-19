El Govern ata el apoyo de los Comuns a los presupuestos pendiente de la negociación con ERC

Salvador Illa encarrila sus primeros presupuestos con el 'sí' de los Comuns, pero pendiente aún de empezar a negociar con ERC, cuyos votos son indispensables para que sean aprobados. El Govern y el partido de Jéssica Albiach han llegado a un acuerdo para unas nuevas cuentas públicas que permitan superar la prórroga que se arrastra desde 2023. El jefe del Govern y la líder de las filas moradas se reunirán este jueves a las 11.00 horas en el Palau de la Generalitat para firmar el pacto, que contempla una inyección de recursos en materia de movilidad, vivienda y educación.

La negociación se ha zanjado en 11 días y la Generalitat ha asumido las principales demandas de Albiach. La carpeta de vivienda es la principal prioridad del partido, atendiendo a que es también la principal preocupación de los catalanes, y se centra básicamente en dos ejes: ayudas y regulación. Las ayudas al alquiler sumarán 100 millones de euros más y alcanzarán los 300 millones para que lleguen a hasta 50.000 hogares más en Catalunya. También se subirá el límite de ingresos máximos que se fija actualmente para acceder a estas ayudas hasta los 36.279 euros por familia y se actualizará el precio máximo de los alquileres que podrán ser cubiertos con ellas.

En paralelo, el Govern seguirá interviniendo en el mercado para limitar la compra especulativa de vivienda, a través de la ley de urbanismo, en zonas con la demanda tensionada después de que los expertos recalcaran que la medida es "viable y constitucional". Según el acuerdo, este tipo de operación especulativa deberá quedar limitada por ley en un máximo de seis meses.

Illa ha afianzado, a la vez, el apoyo de los sindicatos y las patronales en esta materia, y como avanzó este diario, el lunes suscribirán el acuerdo que pasa por que la partida en vivienda a nivel global será de al menos 900 millones de euros, un 22% más que los contemplados en las últimas cuentas públicas en vigor, informa Gabriel Ubieto.

El traspaso de Rodalies

Los acontecimientos han puesto sobre la mesa una nueva prioridad: la movilidad. Tras el caos desatado en Catalunya por la crisis de Rodalies, el pacto contempla que la empresa mixta Rodalies de Catalunya, asuma el traspaso de la R1, como estaba ya previsto, pero también que arranque el proceso para hacerse cargo de la R3, la R2 sur, la R4 norte y la R16, según ha avanzado EL PERIÓDICO. Al mismo tiempo, la Generalitat asumirá la ejecución de obras en la red ferroviaria y la redacción de proyectos, cuya inversión hará el Ministerio de Transportes vía encomiendas de gestión. El Govern también destinará 21 millones de euros a reforzar la red de autobuses, ya que el caos de Rodalies ha provocado que muchos usuarios se pasen a la carretera.

Ante una nueva huelga de profesores, que siguen negociando mejoras salariales y más recursos para la escuela inclusiva, según el pacto se incrementará en un 20% la plantilla de docentes destinados a los centros de máxima complejidad, se impulsará un "plan de choque" para mejorar la comprensión lectora de los alumnos y se contratará a 158 psicopedagogos más, al tiempo que se crearán 60 nuevos grupos de grado medio y básico de formación profesional. Además, la Generalitat invertirá 100 millones de euros en otorgar 100.000 nuevas becas comedor en los próximos dos cursos: 50.000 en el curso 2026-2027 y otras 50.000 en el curso 2027-2028. Según los Comuns, así se cubrirá hasta el 30% de los alumnos, un incremento notable si se tiene que en cuenta que ahora llegan al 18%, pero no suficiente para cubrir a todos los que están en riesgo de pobreza, que es el 36%.

Por otro lado, todas las "personas menstruantes" que tengan entre 12 y 25 años recibirán un cheque de 25 euros al año para comprar productos para la menstruación y otro bono anual de 25 euros para jóvenes de entre 16 y 25 años para comprar preservativos.

Esquerra encarrila el consorcio

El 'sí' de los Comuns no es suficiente para Illa, pero sí es un paso muy relevante de cara a su negociación con ERC. Los republicanos no se sentarán a negociar las cuentas hasta que vean avances en la recaudación del IRPF y en el consorcio de inversiones, pero Hacienda ya está haciendo gestos en esta dirección. La negociación para crear el foro que planifique, controle y gestione las inversiones en infraestructuras está muy avanzada y parte del propósito de que se ejecute lo que se presupuesta en los Presupuestos Generales del Estado. Como avanzó EL PERIÓDICO, será "paritario" entre el Estado y la Generalitat "tanto en número de miembros como en derecho de voto", contempla que haya una planificación a cinco años vista y que el Estado compense lo debido cuando la ejecución presupuestaria no llegue al 95%.

El IRPF y este instrumento son dos cuestiones que dependen del PSOE, ya que cuentan con el beneplácito de Illa. Si consigue que Pedro Sánchez mueva ficha, se empezará con una negociación más concreta sobre las cifras, aunque fuentes negociadoras apuntan que el plan de los Comuns es perfectamente compatible con el de ERC.