Vivienda, movilidad y educación: todas las claves del pacto Govern-Comuns para los presupuestos

Una negociación "exprés" y centrada en fortalecer los pilares del estado del bienestar para que la ciudadanía "lo note". Con esta premisa encararon los Comuns la negociación con el Govern para los presupuestos de este 2026, un pacto que se ha cerrado en 11 días y que se enfoca en la vivienda, la movilidad y la educación como retos. En la puesta de largo de la entente, el Executiu de Salvador Illa ha celebrado que el acuerdo se centre en en "políticas valientes" en vivienda y para "mejorar los servicios públicos", al tiempo que el grupo que lidera Jéssica Albiach ha advertido que se mantendrá vigilante para su cumplimiento. Estos son los detalles del trato:

La empresa mixta Rodalies de Catalunya asumirá el traspaso de la R1, como estaba ya previsto, pero iniciará también el proceso para hacerse cargo de la R3, la R2 sur, la R4 norte y la R16. Al mismo tiempo, la Generalitat asumirá la ejecución de obras en la red ferroviaria y la redacción de proyectos, cuya inversión hará el Ministerio de Transportes vía encomiendas de gestión. El Govern también destinará 21 millones de euros a reforzar la red de autobuses, ya que el caos de Rodalies ha provocado que muchos usuarios se pasen a la carretera.

El paquete de vivienda llegará a una inversión de 1.259 millones en recursos propios de la Generalitat, un crecimiento elevado si se tiene que en cuenta que en los presupuestos de 2023 era de 750 millones. Unos 300 millones se destinarán a la compra de vivienda para protección oficial, otros 300 millones serán para ayudas al alquiler y otros 150 millones para rehabilitación de 150.000 viviendas para destinarlas al parque público. A estos fondos se sumarán otros 600 millones del Institut Català de Finances (ICF) para viviendas y otros 50 millones para rehabilitación. Las ayudas al alquiler llegarán a hasta 50.000 hogares más en Catalunya. También se subirá el límite de ingresos máximos que se fija actualmente para acceder a estas ayudas hasta los 36.279 euros por familia y se actualizará el precio máximo de los alquileres que podrán ser cubiertos con estas ayudas para que en Barcelona se sitúe en los 1.135 euros mensuales -ahora es de 900- y en el resto de Catalunya en los 855 euros mensuales -ahora es de 600-. En 2025 recibieron ayudas unos 95.000 hogares, que son el 13% del total de inquilinos. El plan es que en 2027 se llegue a los casi 200.000, una cobertura del 25%.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta del grupo de Comuns, Jéssica Albiach, junto a la consellera de Economía y Finanzas, Alicia Romero (i), y el portavoz de Comuns, David Cid (d), durante su encuentro este jueves, en el Palau de la Generalitat, en que escenifican la firma del acuerdo para el proyecto de los presupuestos de la Generalitat de 2026. / Toni Albir / EFE

Por otro lado, el Govern limitará la compra especulativa de vivienda, a través de la ley de urbanismo, en zonas con la demanda tensionada después de que los expertos recalcaran que la medida es "viable y constitucional". El objetivo es priorizar que la vivienda sea de uso residencial y que se deje de hacer negocio en las zonas declaradas como tensionadas con una norma que debería ser aprobada antes del verano. Los grandes tenedores, aquellos propietarios que cuentan con cinco inmuebles o más, no podrán comprar viviendas para especular. Sí podrán adquirir edificios enteros, pero deberán destinarlos a alquiler con el precio regulado. Incumplir supondrá sanciones severas que alcanzarán los 1,5 millones de euros. Estará permitido que las personas físicas adquieran un piso si es para vivir en él, para un familiar directo o para una segunda residencia, así como para alquiler a precio asequible si se trata de un pequeño propietario.

La Generalitat invertirá 100 millones de euros en otorgar 100.000 nuevas becas comedor en los próximos dos cursos: 50.000 en el curso 2026-2027 y otras 50.000 en el curso 2027-2028. Según los Comuns, así se cubrirá hasta el 30% de los alumnos, un incremento notable si se tiene en cuenta que ahora llegan al 18%, pero no suficiente para cubrir a todos los que están en riesgo de pobreza, que es el 36%.

En las aulas, se incrementará en un 20% la plantilla de docentes destinados a los centros de máxima complejidad, se impulsará un "plan de choque" para mejorar la comprensión lectora de los alumnos y se contratará a 158 psicopedagogos más, al tiempo que se crearán 60 nuevos grupos de grado medio y básico de formación profesional.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta del grupo de Comuns, Jéssica Albiach, este jueves, en el Palau de la Generalitat, durante el acto de la firma del acuerdo para el proyecto de los presupuestos de la Generalitat de 2026. / Toni Albir / EFE

El Govern elaborará un plan para reducir las listas de espera y lograr que las primeras visitas estén dentro del periodo establecido para el 70% de los usuarios y que no superarán los 67 días. En las pruebas diagnósticas, al menos el 75% de las personas en serán atendidas cuando toca en un plazo no superior a los 50 días. Y en cuanto a la actividad quirúrgica, el tiempo de espera no podrá superar los 30, 45 y 60 días en los casos de neoplasias y cirurgía cradíaca.

Todas las "personas menstruantes" que tengan entre 12 y 25 años recibirán un cheque de 25 euros al año para comprar productos para la menstruación y otro bono anual de 25 euros para jóvenes de entre 16 y 25 años para comprar preservativos.

Por otro lado, se ha acordado un plan con 30 millones de euros para luchar contra el sinhogarismo, 10 millones para políticas de memoria democrática, la equiparación de las familias monoparentales con las numerosas en cuanto a la exención de precios de los servicios académicos en las universidades públicas, y 40 millones para la Agència Catalana de Cooperació.