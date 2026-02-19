Junts ve al Govern "supeditado a los Comuns": "Exportan el modelo de Colau a todo el país"

Junts considera que el Govern de Salvador Illa está "absolutamente supeditado" a la agenda política de los Comuns, que a su parecer buscan "exportar el modelo de [Ada] Colau a todo el país". Así lo ha afirmado el portavoz del partido, Salvador Vergés, después de que el Executiu haya cerrado un acuerdo de presupuestos con el grupo parlamentario liderado por Jéssica Albiach, que incluye una ley para limitar la compra especulativa de vivienda. "Solo tienen seis diputados en el Parlament y, desgraciadamente, marcan todas las políticas", ha denunciado Vergés.

El posconvergente ha asegurado desde el Parlament que su partido está a favor de limitar la compra especulativa de vivienda a los fondos buitre, pero ha descartado aplicar el mismo criterio a los pequeños propietarios. Además, ha reclamado redefinir qué significa ser un "gran tenedor". Según Vergés, la propuesta de los Comuns es un "invento" y ha dado por hecho que agravará "el problema de la vivienda".

El acuerdo alcanzado entre los Comuns y el Govern prohíbe a los grandes tenedores, aquellos propietarios que cuentan con cinco inmuebles o más, comprar viviendas para especular en Catalunya. Es decir, obtener beneficios vendiendo o alquilando a precios desorbitados fuera de los topes fijados por la ley de vivienda. Sí podrán adquirir edificios enteros, pero deberán ponerlos en régimen de alquiler y con el precio regulado, así que no podrán destinarlos ni a un uso turísticos ni de temporada. En caso de que rehabiliten los edificios y quieran revenderlos, la ley no puede impedirlo, pero los Comuns recuerdan que se ha incrementado hasta el 20% el impuesto de transmisiones patrimoniales, por lo que se reduce el margen de beneficio.

La entente incluye que este cambio legislativo esté aprobado en un plazo máximo de seis meses, pero para ello ERC deberá avalar que se tramite por la vía de urgencia en el Parlament.

Noticias relacionadas

Junts ha pedido varias veces al Govern que registre los presupuestos en la Cámara catalana para poder negociarlos y ha criticado que nunca haya tenido la voluntad de pactar las cuentas catalanas con el partido.