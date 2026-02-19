Feijóo promete que su ministro de Fomento visitará cada tres meses las obras de Rodalies si llega a la Moncloa: "Hay incidencias, pintadas y goteras"

"Hoy he constatado que Rodalies es sinónimo de incidencias, que sus trenes son sinónimo de pintadas y que las estaciones son sinónimo de goteras". Así lo ha afirmado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en declaraciones a la prensa desde Granollers, donde ha visitado la fábrica de Pastas Gallo. Para revertir esta situación, Feijóo ha prometido que si llega a la Moncloa concretará una "inversión suficiente" y que habrá visitas cada tres meses a Catalunya para supervisar la ejecución de las obras. "El ministro de Fomento del próximo Gobierno tendrá que venir cada 90 días para constatar el estado de las obras y de la mejora del servicio de Rodalies", ha afirmado.

El presidente de los populares ha reconocido que hay que hacer "autocrítica" de la desinversión en la red de los últimos años, pero ha querido poner el acento el los últimos ocho años en los que ha gobernado Pedro Sánchez. Así, ha defendido que en épocas de crisis "no hay dinero para todo", pero ha apuntado que esta explicación no es válida ahora, cuando España "recauda más que nunca, se endeuda más que nunca y tiene acceso a fondos europeos". También se ha comprometido con mejorar el acceso al aeropuerto de Barcelona en tren.

Con todo, Feijóo ha asegurado que Sánchez "ha fracasado" y ha asegurado que hoy España está "peor" que cuando el líder socialista llegó a la Moncloa tras una moción de censura a Mariano Rajoy. Según el PP, los principales problemas actuales son "la vivienda, la presión migratoria, la perdida de poder adquisitivo y la seguridad".

El líder del PP también ha aprovechado su visita a Catalunya para volver a cargar contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la denuncia contra el número dos de la Policía por un delito de agresión sexual. Feijóo ha reiterado la petición de dimisión hecha por el partido ya este miércoles o que sea cesado de su cargo por parte de Sánchez. "Si el ministro no lo conocía, es un verdadero incompetente", ha rematado. Preguntado también por la propuesta de unificar la izquierda hecha este miércoles por Gabriel Rufián, el popular ha afirmado que es una muestra de la "agonía" que vive el espacio. También ha asegurado que le resulta "simpático" que un "independentista" quiera ser presidente de España.