La CUP quiere prohibir la compra de segundas residencias en toda Catalunya

La CUP quiere acabar con la compra de segundas residencias en toda Catalunya. Bajo la máxima de "una familia, una casa", los anticapitalistas plantean que solo se pueda adquirir una nueva vivienda si es para destinarla a "residencia habitual y permanente". Así lo defienden en una proposición de ley que llevarán al Parlament y que, en cambio, sí permite comprar pisos o casas siempre que se destinen al mercado del alquiler y que su inquilino habite en ella. "Ahora mismo, en la Cerdanya hay más viviendas de uso residencial, de terceras, de cuartas, de quintas residencias que se abren 15 días al año y ya nadie puede vivir allí. Ese es el problema", ha señalado la diputada de la CUP Laure Vega en declaraciones a la prensa.

Los anticapitalistas han presentado su propia ley al margen de la pactada entre el Govern y los Comuns, aunque están abiertos al diálogo y no descartan enmendarla. La principal diferencia entre los dos textos legales es que la de los anticapitalistas veta la compra de segundas residencias, permitida en la de los Comuns, pero es más laxa en cuanto a la compra para alquiler. La pactada entre el grupo liderado por Jéssica Albiach y el Executiu, en el marco del acuerdo para los presupuestos de la Generalitat, limita los pisos que puede tener un ciudadano por mucho que los destine al alquiler, mientras que los cupaires no lo hace. Eso sí, la de la CUP considera "zona tensionada" todas Catalunya a través de la división por 'vegueries' y propone limitar aún más el tope de precios.

"Tenemos gente que vive en el 'Upper Diagonal' que expulsa a las personas que viven en Nou Barris y que no deja que la gente de los pueblos del Pirineo pueda vivir allí también", ha denunciado Vega, que también ha añadido que no se puede permitir "seguir comprando casas en pueblos donde prácticamente ya no vive nadie" hasta que todo el mundo tenga "un sitio donde vivir". La CUP ha lamentado que los Comuns no les haya invitado a las negociaciones sobre esta cuestión, cuando fueron ellos los primeros en abrir el debate en el Parlament y cuando ya participaron en la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones.