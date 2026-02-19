Crisis en la Policía Nacional
Junqueras dice que Marlaska debe dimitir si conocía la denuncia al jefe de la policía
Dimite el número dos de la Policía Nacional tras imputarle un juez y llamarle a declarar por un presunto delito de agresión sexual
Interior le pone escolta a la mujer que acusa al número 2 de la Policía de agresión sexual
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha señalado este jueves que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debe dimitir si conocía la denuncia contra el número dos de la Policía por un delito de agresión sexual, y si no estaba al corriente tendría que destituir a quien sí lo sabía "y no hizo nada".
Así se ha expresado en una entrevista en Telecinco sobre la querella presentada por una agente por un delito de agresión sexual contra el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González.
"Si el ministro lo sabía, tiene que dimitir. Seguro. Y si no lo sabía, tiene que tomar decisiones para cesar a todo aquel que pudiese haberlo sabido y que no hizo nada", ha señalado Junqueras.
Marlaska aseguró ayer que en su departamento desconocían hasta el martes los "graves" hechos denunciados y sostuvo que la prueba de que ni en el ministerio ni en la dirección general de la Policía sabían de estos hechos es que nada más conocerlos se actuó "de inmediato".
Escolta a la agredida
Mientras tanto, el ministerio del Interior ha comunicado en la mañana de este jueves que se le ha ofrecido escolta policial a la mujer policía que ha presentado la denuncia, y que esta ha aceptado la medida de protección. Según la información que ha difundido el ministerio, ha sido la actual DAO en funciones, la comisaria Gemma Barroso, la que ha llamado en la mañana de este jueves a la agente para hacerle el ofrecimiento.
Se trata de la segunda conversación que ambas mantienen esta semana. La primera, el pasado martes, fue una llamada de la agente de policía, inspectora de baja psicológica, para anunciarle a Barroso que había sido admitida a trámite una querella suya por agresión sexual en la que acusa al comisario González.
