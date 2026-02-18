Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polémica

Vox expulsa a Ortega Smith por negarse a dejar la Portavocía del Ayuntamiento de Madrid

El partido ha activado un procedimiento disciplinario previsto en sus estatutos por infracción "muy grave"

El diputado de Vox, Javier Ortega Smith.

El diputado de Vox, Javier Ortega Smith. / EP

EP

Madrid
Vox ha decidido la expulsión cautelar de Javier Ortega Smith por desacatar una resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que disponía su cese como portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, según ha confirmado Europa Press.

En concreto, la Ejecutiva de Vox adoptó su cese por unanimidad el pasado 12 de febrero, según ha adelantado 'Voz Pópuli', y designó a Arantxa Cabello como nueva portavoz del grupo municipal.

Ortega Smith ha desacatado la orden y, así, Vox ha activado un procedimiento disciplinario previsto en sus estatutos por infracción "muy grave", en virtud del cual el exdirigente de la formación ha sido expulsado de forma cautelar.

Fundador y exnúmero dos

Se trata del enésimo desencuentro de Ortega Smith con Vox. El que fuera fundador del partido ha ido perdiendo peso en el partido tras protagonizar algunos choques con la dirección de Santiago Abascal. Llegó a ser secretario general y vicepresidente de Vox, pero en enero de 2024 se quedó reducido a vocal y acabó fuera de la dirección el pasado mes de diciembre. En el Congreso, fue portavoz adjunto del grupo parlamentario hasta el pasado mes de noviembre, perdió la titularidad en la Comisión de Interior y la de Justicia. El único cargo que mantenía era el de portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.

Ha protagonizado episodios que se han interpretado como provocaciones por la dirección de Vox. Asistió a la presentación del 'think tank' de su amigo Iván Espinosa de los Monteros, figura incómoda para Vox, y se dejó ver en la tribuna de autoridades en el desfile militar del 12 de octubre, después de que Abascal rechazara acudir por no coincidir con el Gobierno.

Cuando fue degradado en el Congreso en noviembre, Ortega Smith se declaró "sorprendido" por una decisión que consideraba "equivocada e injusta". Después, el líder de Vox y él se enredaron en un símil futbolístico al responderle Abascal que hay que "aprender a ceder paso" y que en el partido "hay un gran banquillo". El diputado se equiparó con un "delantero" con experiencia que sabe "meter goles".

