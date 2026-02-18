Sánchez blinda a Marlaska ante la acusación del PP de "tapar" el caso de acoso del DAO: "Actuó con contundencia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien el PP ha pedido su dimisión por interpretar que ha "tapado" el caso de agresión sexual a una subordinada del comisario José Ángel González, director adjunto de la Policía Nacional (DAO). "Lo importante es cómo se actúa", ha señalado en una rueda de prensa desde Nueva Delhi (India), para defender que "el Gobierno ha actuado con empatía, coherencia y contundencia" tras conocerse la tarde de este martes la denuncia. Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha contraatacado a Alberto Núñez Feijóo para reclamarle coherencia y que "haga lo mismo" por las denuncias de acoso sexual y laboral contra el alcalde de Móstoles por parte de una exconcejala.

Preguntado directamente las peticiones de dimisión a Marlaska, Sánchez ha vuelto a subrayar que “si el ministerio de Interior no hubiera actuado con contundencia, se podría decir que no se asume responsabilidad, pero se ha actuado con empatía, con contundencia y coherencia”. En la misma línea, abundó que "se le ha dado credibilidad a una denuncia, que hoy por hoy es una denuncia de agresión sexual, muy grave".

Por ello, el jefe del Ejecutivo aprovechó para reclamarle al líder de la oposición "que haga lo mismo en una determinada ciudad de la Comunidad de Madrid y también con una determinada dirección política en este caso de su organización en la Comunidad de Madrid". "Sería bueno que aquellos que hoy están exigiendo eso que ha hecho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se lo apliquen a sí mismos. Porque en otros casos que le afectan a su propia organización", remachó.

“Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron”, aseguraba este miércoles a través de las redes sociales, Alberto Núñez Feijóo. El secretario general del PP, Miguel Tellado, por su parte, acusó durante la sesión de control al Gobierno de ser unos "encubridores" de "presuntos delincuentes" y de pudrir "todo lo que tocan". "Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación", apuntó. "El ministro lo conocía", apuntaba por parte la dirigente del PP, Cuca Gamarra, en los pasillos del Congreso.

Fuentes de Moncloa insisten en que se enteraron de la denuncia “por la prensa” y muestran su indignación por las sospechas de encubrimiento que ha lanzado la oposición. “No se puede ser más hipócrita y ensuciar más la política”, replican para preguntarse “qué indicios o pruebas hay de que lo sabíamos y no hicimos nada”. Según defienden, tras trascender la denuncia por presunta violación “tardamos hora y media en reaccionar”.

La titular de Igualdad, Ana Redondo, ha puesto el foco en la víctima, destacando su "valor de denunciar" y garantizando que "desde el ministerio siempre vamos a estar con las víctimas". "En nosotros encontrará empatía y apoyo", aseguró en los pasillos del Congreso para mostrar su confianza en que "caiga todo el peso de la ley" en el agresor. Sobre las sospechas del PP ha desautorizado sus posiciones por la "incoherencia" de que en el caso del alcalde de Móstoles "se ponen del lado del agresor y nunca de la víctima", acusándolos también de pactar con los "negacionistas de la violencia machista", en referencia a Vox.

Reunión con Modi

Durante su viaje a India este miércoles y jueves, Sánchez quiere aprovechar el camino abierto por el acuerdo de libre comercio entre la UE y el gigante asiático para captar inversiones y atraer a grandes conglomerados indios al fondo soberano España Crece. El interés del Gobierno por la India, que con 1.465 millones de habitantes es el de mayor población mundial superando a China y está creciendo a una media anual del 6% del PIB, se visibiliza en este viaje, es el segundo que realiza Pedro Sánchez en apenas 15 meses.

La agenda del presidente arrancó este miércoles con una reunión con inversores y posteriormente se entrevistó con el primer ministro, Narendra Modi. Este jueves acudirá a la cumbre sobre inteligencia artificial ‘AI Impact Summit’, donde con su intervención se quiere reforzar el mensaje de España a favor de un modelo de regulación más humanista y en el que la ONU pueda tener un papel importante. Como ya hizo el pasado año en el foro de Davos y más recientemente en Dubái, la intención del ejecutivo español es intensificar el discurso sobre la apuesta regulacionista de las plataformas digitales e ir más allá en lo referente al marco de gobernanza global de la IA.