Illa niega privilegios en el hospital y desvela que Aliança Catalana es el único partido que no se ha interesado por su salud

Salvador Illa ha defendido que no ha recibido ningún trato de favor durante su hospitalización por una osteomielitis púbica, que le ha mantenido lejos del Palau de la Generalitat. Tras un mes de baja, y siguiendo aún el tratamiento médico, el president ha relatado que le ha costado vivir enfermo la crisis que ha atravesado Catalunya con el caos de Rodalies, el temporal y las huelgas de maquinistas, profesores y médicos: "Me ha sabido muy mal. Me hubiera gustado haber estado al pie del cañón, pero las cosas han ido como han ido", ha sostenido, y ha rechazado haber pensado en dimitir.

En una entrevista con Jordi Basté en el programa 'Pla seqüència' de La2Cat, el jefe del Govern ha revelado que cuando sintió el dolor muscular, lo primero que hizo fue llamar a su mujer y después a su fisioterapeuta, quienes le recomendaron acudir a urgencias, aunque antes quiso visitar a un especialista en medicina deportiva que le recomendaron en Sabadell. Desde allí, llamó a la consellera de Salut, Olga Pané, y con una ambulancia fue trasladado al hospital Vall d'Hebron. Tenía un dolor tan intenso que tuvieron que inyectarle fentanilo.

Después de que la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, publicara un apunte en X cuando se dio a conocer el ingreso hospitalario de Illa en el que decía "¿Tú también has esperado turno en una camilla en los pasillos como el resto de mortales? ¿O has tenido habitación al instante? Es para un amigo...", Illa ha querido dejar claro que no tuvo privilegios y ha destapado que, precisamente, Aliança Catalana es el único partido de todo el arco parlamentario que no se ha interesado por su salud. "No hay que perder la humanidad en política. Esto dice mucho del país", ha anotado, agradeciendo a los que sí se han comunicado con él durante este último mes y recalcando el apoyo del presidente del Parlament, Josep Rull, quien le visitó en el hospital.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, tras firmar el acuerdo / Manu Mitru

"Tuve el tratamiento que creo que se da a cualquier persona que va a un hospital. Te tratan como a todo el mundo. En el ámbito de la salud, no hay que ir delante o detrás, sino que se trata de dar con un buen tratamiento", ha deslizado, y ha puesto en valor la excelencia de los centros de atención. Pasó varios días en la uci y después fue trasladado a una habitación individual. No esconde su fe y ha admitido que rezó "cada día".

Pasando de sala en sala, sin que la cámara se parase, y con la asistencia de los guardas del Palau de la Generalitat y de la Casa dels Canonges, Illa ha defendido que "solo se puede frenar a la extrema derecha explicando las cosas como son", y tratando de combatir el "discurso del miedo" que extienden las formaciones ultras. "La gente quiere respuestas. Y ellos, cuando han tenido la oportunidad de gobernar, no han aportado ninguna", ha añadido, poniendo también como ejemplo las políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por eso ha sacado pecho de la regularización de inmigrantes que ha impulsado el Gobierno porque la hemeroteca asegura que "no se produce un efecto llamada" y porque "son personas que están aquí y que no pueden contribuir, así que hay que poderlos reconocer por dignidad". "Acoger e integrar no nos pone en duda, ni pone en riesgo nuestra identidad, sino que nos enriquece", ha zanjado.

La relación con Sánchez

Illa ha repasado su trayectoria política, que destaca por haber sido elegido alcalde de La Roca del Vallès, su pueblo natal, con 29 años, por su etapa al frente del Ministerio de Sanidad durante el covid y por liderar ahora la presidencia de la Generalitat de Catalunya. "Con el estado de alarma entramos en un mundo desconocido y forjamos una relación de mucha proximidad a nivel político y personal", ha sostenido sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien se ha telefoneado en varias ocasiones. "Me dijo: ¿puedes hablar, que quiero oír tu voz? Y le dije: sí, sí", ha destapado sobre los contactos que mantuvieron durante su hospitalización.

Su pronóstico es que el mundo puede volver a sufrir los estragos de una pandemia como la que les unió, quién sabe si parecida a la del covid: "Creo que volveremos a tener pandemias, tenemos que estar preparados para hacer frente a situaciones de este tipo", ha dicho, y ha sostenido que una de las principales lecciones de aquella época es "haber aprendido que somos vulnerables". Una moraleja que también se lleva de su hospitalización en un centro público de excelencia.