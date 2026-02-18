Junts insiste en que Illa se someta a una cuestión de confianza a pesar de su rechazo

Junts ha vuelto este miércoles a la carga. Después de la entrevista de Salvador Illa en TV3, los posconvergentes insisten en que el president debe someterse a una cuestión de confianza en el Parlament para evaluar si conserva los apoyos suficientes para seguir en el cargo. Así lo ha apuntado la líder del grupo parlamentario, Mònica Sales, que ha criticado que el jefe del Executiu no contemple esta opción ni tampoco cesar a la consellera Sílvia Paneque por el caos en Rodalies, tal y como aprobó la Cámara catalana la semana pasada. Illa consideró que ninguna de estas dos opciones ayudaría a solucionar la crisis de movilidad y aseguró que mantenía su confianza en la titular del departamento de Territori. "Está gestionando bien todas sus carpetas", afirmó.

Sales, en cambio, ha asegurado que Paneque ha hecho un "trabajo desastroso" y se ha mostrado sorprendida por el "aval" del president. La posconvergente ha sentenciado que Catalunya vive en una situación de "colapso" y le ha achacado falta de autocrítica, de horizonte y de ambición". Además, ha recordado que el Govern no ha logrado aún aprobar unos presupuestos, aunque la previsión es tenerlo este primer trimestre del año, y también que ERC y Comuns han puesto en duda la continuidad de Paneque. Los primeros apoyaron la propuesta de Junts y la de la CUP que proponía su cese, mientras que los segundos se abstuvieron. Con todo, Sales ha diagnosticado que "alguna cosa falla" y se ha preguntado si Illa mantiene "los apoyos de la investidura".

Junts registró este lunes una petición para que Illa compareciera de forma urgente ante el Parlament y diera explicaciones, una reclamación que la Mesa del Parlament no valoró este martes por un defecto de forma. Según fuentes parlamentarias, los posconvergentes no habían explicitado que querían una intervención del president por la vía extraordinaria y urgente, por lo que se valorará más adelante y no llegará a substanciarse en el último pleno.