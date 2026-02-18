Govern y Comuns acuerdan un cheque menstrual y de preservativos para jóvenes de hasta 25 años

Si se aprueban los presupuestos de la Generalitat para este 2026, todas las "personas menstruantes" de Catalunya de entre 12 y 25 años recibirán a partir de ahora un cheque de 25 euros al año para comprar productos para la menstruación. Así lo han acordado el Govern y los Comuns en el marco de la negociación de las cuentas, donde también han pactado otro cheque anual de 25 euros para jóvenes de entre 16 y 25 años para comprar preservativos.

La encargada de hacer el anuncio ha sido la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, que ha presentado el cheque menstrual como una medida para hacer avanzar la igualdad entre hombres y mujeres. "Desde la primera regla hasta la menopausia, esto es un gasto extra cada mes que los hombres no tienen. Es una medida para avanzar en equidad", ha dicho en una comparecencia este miércoles desde la sede de su partido.

Desde la primera regla hasta la menopausia, esto es un gasto extra cada mes que los hombres no tienen Jéssica Albiach — Líder de los Comuns en el Parlament

El Govern de Pere Aragonès (ERC) ya puso en marcha una medida similar, cuando impulsó la gratuidad de productos menstruales reutilizables, como las copas. Ahora, los Comuns plantean que este cheque se destine a productos menstruales de todo tipo, es decir, también a los no reutilizables. La idea, además, es intentar que la cantidad del cheque aumente en los próximos años, igual que las franjas de edad que tengan el derecho a recibirlo.

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, este martes. / Marta Sierra / ACN

Sobre el otro cheque, el que se podrá destinar a preservativos, los Comuns defienden que tiene que servir para reducir las enfermedades de transmisión sexual, que están creciendo. "Tenemos una juventud activa sexualmente que no está utilizando protección. Es una forma de hacer pedagogía", ha expuesto Albiach. Los dos vales tendrán un coste para el erario público de 25 millones de euros.

Negociación en marcha

El de los cheques no es el único anuncio de los Comuns en las últimas horas. Este miércoles también han explicado que han pactado nuevas ayudas al alquiler por valor de 100 millones. Además, el martes, anunciaron un pacto para aumentar en 100.000 más las becas comedor que la Generalitat entrega a los alumnos en riesgo de pobreza. También se forjó un plan de choque de 27 millones para fomentar la comprensión lectora.

Pese a este goteo de anuncios, Albiach ha insistido en que el acuerdo global no está cerrado. Ha admitido que se están "intensificando" las negociaciones y que, cuando hace falta, ella departe con el president Salvador Illa de forma directa, pero que el pacto definitivo no se puede dar por hecho. Los Comuns exigen garantías adicionales en movilidad, vivienda y la retirada la propuesta del Govern para incentivar la reducción de las bajas médicas en los CAP.

Noticias relacionadas

La líder de los Comuns ha fijado como condición 'sine qua non' que el Govern se comprometa a tener en seis meses como máximo una ley para limitar la compra especulativa de vivienda. Las dos partes de la negociación están de acuerdo en que esta medida tiene que vehicularse a través de una reforma de la ley de urbanismo, pero discrepan sobre la letra pequeña. No ha querido dar más detalles para, ha dicho, no interferir en las conversaciones.