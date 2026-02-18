¿Por qué se llama 'Los Pocholos' al grupo del que formaban parte los diputados del PP que han dimitido en Madrid?

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, destituyó este lunes al consejero de Educación Emilio Viciana por la crisis que viven las universidades madrileñas, y la respuesta ha sido inminente. Tres diputados del núcleo del ya exconsejero han dimitido en la Asamblea de Madrid.

Fue el portavoz de Educación del PP en la Asamblea de Madrid, Pablo Posse, quien ha anunciado primero su renuncia al acta de diputado. También han renunciado Mónica Lavín y Carlota Pasarón. No solo eso, según ha anunciado el propio Posse, pues a su salida seguirán las de dos directores generales de la Consejería, el de Universidades, Nicolás Javier Casas, y la de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera.

El grupo de 'Los Pocholos'

Los tres primeros formaban parte del sector de 'Los Pocholos'. Así es como se conoce al grupo de jóvenes parlamentarios que irrumpieron en 2023 en las listas del PP y que habían orbitado políticamente alrededor de Viciana. Se les conocía así, según ha informado el diario El País, por su estética pija y por formar parte de un grupo de teatro que dirigía un maestro que asesoraba a Ayuso, Antonio Castillo Algarra. Hasta ahora.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al Consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana Duro. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Tras la destitución de Viciana, sus tres cercanos han decidido dejar su escaño, y marcharse. Durante la sesión de la comisión del ramo celebrada este martes en la Asamblea, Posse ha leído un mensaje que, según ha dicho, le han enviado ambos directores generales para decirle que "en los próximos días cesarán de sus cargos" y trasladar su agradecimiento a los portavoces parlamentarios por su trabajo en la comisión.

Luego Posse ha aprovechado para comunicar que él mismo renunciará a su acta de diputado, no sin antes agradecer la labor de Viciana, quien "ha puesto en marcha medidas muy importantes", y a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "por la oportunidad y la confianza en estos años".

Como portavoz de Educación del PP, cargo que desempeñaba desde el inicio de la legislatura, Posse ha sido el encargado de defender en la Asamblea la gestión de Viciana, y en particular con lo que tiene que ver con la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc). El texto ha tenido diversos borradores pero no ha llegado a sustanciarse en un proyecto de ley que se remita a la Asamblea, algo que Viciana había asegurado que sucedería antes de que acabara 2025.

Ampliamente contestado, esa voluntad de dar un impulso a la norma que, entre otras cuestiones, definirá el futuro del ecosistema universitario madrileño, con seis universidades públicas y 13 privadas en la actualidad, y el modelo de financiación de los campus públicos, está en el origen del cese de Viciana. El ya exconsejero ha asegurado hoy a través de la red social X que dicho cese ha llegado "a petición propia".

Viciana fue nombrado consejero por Ayuso en junio de 2023 tras su victoria electoral por mayoría absoluta. En julio de ese año eligió como directores generales a Rodríguez de Llera y a Casas, en sus cargos desde entonces.