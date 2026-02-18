Govern y Comuns pactan asumir el traspaso de cinco líneas de Rodalies y la ejecución de obras en la red

Tras diez días de negociación de los presupuestos, el acuerdo del Govern con los Comuns continúa tejiéndose a la espera del remate final. El mosaico de pactos sectoriales va haciéndose cada vez más denso y, según ha podido saber EL PERIÓDICO, hay acuerdo ya en una de las grandes carpetas que tenían encima de la mesa: Rodalies. Ambas partes han alcanzado ya una entente para que la Generalitat, a través de la empresa mixta Rodalies de Catalunya, asuma el traspaso de la R1, como estaba ya previsto para este año, pero inicie también el proceso para hacerse cargo de la R3, la R2 sur, la R4 norte y la R16. El compromiso incluye que la Generalitat asuma la ejecución de obras en la red ferroviaria, así como la redacción de proyectos, cosa que supone que el Ministerio de Transportes delegue esas funciones vía encomienda de gestión.

El lema de los Comuns es que esta tiene que ser "la legislatura de la vivienda y de los trenes". La carpeta de movilidad ha tomado un especial protagonismo en la negociación de los presupuestos debido al caos de Rodalies que estalló tras el accidente de Gelida del pasado 20 de enero. Desde entonces, no se ha recuperado la normalidad en la circulación y es la mayor crisis que hasta ahora ha tenido que gestionar el Govern de Salvador Illa. El president de la Generalitat ya ha asumido y verbalizado que es necesario "acelerar" el traspaso para gestionar el servicio desde la proximidad, al tiempo que ha dejado claro que no cesará a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, aunque sí ha abierto la puerta a "reforzar" su departamento. Para los Comuns, el desaguisado ferroviario es el mayor argumento para defender que se priorice la inversión en el transporte público y que se destierren proyectos como la ampliación del aeropuerto de El Prat, una discrepancia irresoluble que ambas partes han dejado por ahora fuera de la negociación.

Viajeros esperando el tren en una estación / JORDI OTIX

Reforzar la red de autobuses

Además de los acuerdos de calado en Rodalies, los Comuns han arrancado al Govern una partida de 21 millones de euros para reforzar la red de autobuses de Catalunya, otra de las principales exigencias en materia de movilidad que ha hecho el grupo liderado por Jéssica Albiach en el Parlament. El trato para reforzar la red de autobuses tiene por objetivo cubrir la demanda insatisfecha de líneas en las que hay pasajeros que se quedan sin plaza o que viajan de pie, así como para paliar los déficits de movilidad provocados por la crisis de Rodalies.

En concreto, se incrementarán los recursos en las líneas de Vilafranca, Vilanova i La Geltrú, Mataró, Barberà del Vallès, Sabadell, Terrassa, Vilassar de Mar, Manresa, Premià de Mar, Caldes de Montbui, Sant Feliu de Llobregat, Blanes, Gavà, Vila-Seca, Igualada, Pineda de Mar, Almacelles, Reus, Girona y Lleida. También se incorporarán nuevas líneas entre el Baix Llobregat (Castelldefels, Gavà, Viladecans y Sant Boi) y la UAB, de Cardedeu a Barcelona y de Mataró al Hospital de Can Ruti. Dentro del compromiso se incluye un plan diagnóstico para analizar la distribución y el funcionamiento de las paradas.

De las rebajas de los billetes al 'tren-tram'

Más allá de la red de autobuses, los Comuns han arrancado al Govern otras medidas en materia de movilidad, además de lograr que se ponga negro sobre blanco al compromiso de mantener las bonificaciones del 50% de los abonos del transporte hasta finales de la legislatura, es decir, hasta 2028. Así pues, se ha acordado avanzar en el desarrollo del TramCamp, redactar el proyecto del tram del Bages y realizar el informe del de Blanes a Lloret y elaborar un estudio del Vallès para unir Terrassa, Sabadell y la UAB. También el del trazado de Girona, con llegada a Montilivi y al nuevo hospital Trueta. En cuanto al TramBaix, el compromiso pasa por una tercera parada en Sant Feliu de Llobregat. Avanzar en las Rodalies de Lleida y solicitar al Ministerio de Transportes un nuevo acuerdo para reactivar las líneas entre Lleida y Aragón también forma parte del pacto, así como impulsar la conexión de las líneas de metro L1 y L3 entre Trinitat Nova y Trinitat Vella.

Una usuaria comprando un billete / El Periódico

Otros acuerdos en la carpeta de movilidad pasan por destinar 190 millones entre 2026 y 2030 para un plan de movilidad en bicicleta que permita aumentar en 500 kilómetros la red actual, atender la demanda de transporte público en autobús de zonas con baja densidad de población y mejorar la conexión de comarcas como La Cerdanya, Alt Urgell, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Conca de Barberà, Noguera, Urgell y Pla d’Urgell. También descarbonizar las flotas de autobuses interurbanos y elaborar un estudio para el cuarto túnel ferroviario de Barcelona como "infraestructura estratégica imprescindible" para garantizar la movilidad sostenible, aumentar la capacidad del sistema ferroviario y descongestionar la estación de Sants.

El acuerdo global en materia de movilidad es sintomático de cómo la negociación entre Govern y Comuns avanza y se suma a otras medidas ya cerradas, como incrementar las ayudas al alquiler y el de las 100.000 becas comedor más en dos años, además de estar encauzándose el de la limitactión de la compra especulativa de vivienda que, a la espera de su concreción y detalle, el Govern ya ha aceptado que se vehicule con una modificación de la ley de urbanismo, como piden los Comuns.