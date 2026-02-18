Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Govern y Comuns pactan aumentar las ayudas al alquiler a rentas de hasta 36.000 euros

Con este pacto, se invertirán 100 millones de euros más y se actualizará el precio máximo de los alquileres

El Govern limitará la compra especulativa de vivienda en Catalunya a través de la ley de urbanismo

Illa toma de nuevo el mando del Govern tras un mes de crisis: "Sé lo que hay que hacer, es el momento de ofrecer soluciones"

Una vivienda en alquiler.

Una vivienda en alquiler. / Nico Tomás / ACN

Quim Bertomeu

Quim Bertomeu

Barcelona
El Govern y los Comuns han forjado un nuevo acuerdo para aumentar las ayudas al alquiler en el marco de la negociación para los presupuestos, pasando de los 200 millones de euros actuales a 300 millones.

El pacto permitirá que se vean beneficiados por estas ayudas hasta 50.000 hogares, en lo que era una de las condiciones de los de Jéssica Albiach para dar luz verde a las nuevas cuentas públicas, ha avanzado 3CatInfo este miércoles y ha confirmado EL PERIÓDICO.

El ejecutivo y los morados han pactado modificar el límite de ingresos máximos para acceder a estas ayudas: actualmente era de 25.200 euros anuales (2,9 veces el Índice de Renda de Suficiencia de Catalunya) y pasará aser de 36.000 euros (4,1 veces el IRSC). También se actualizará el precio máximo de los alquileres que podrán ser cubiertos con estas ayudas. Los Comuns proponen que en el caso de Barcelona se sitúe en los 1.135 euros mensuales y en el resto de Catalunya en los 855 euros mensuales.

Por otro lado, en materia de vivienda, ambas partes negocian la prohibición de las compras especulativas de vivienda mediante una modificación de la ley de urbanismo, elemento sobre el que todavía no han cerrado un acuerdo pero que ya cuenta con aval de los expertos del Govern.

