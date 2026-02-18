Puigdemont y Junqueras se reunieron en Bruselas para abordar la nueva financiación

El expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, se reunieron en Bruselas (Bélgica) para abordar la nueva financiación de Catalunya, la situación de los trenes y la propuesta de que la Generalitat pueda recaudar el IRPF en el futuro. Así lo ha revelado este miércoles el líder de Esquerra en una entrevista en la Cadena Ser. "Nos reunimos a menudo", ha asegurado.

El contacto se produjo hace dos semanas, cuando Junqueras y Puigdemont coincidieron en la capital belga. El primero fue a verse con varios eurodiputados y, el segundo, acudió al Parlamento Europeo para reivindicar una fallo de la justicia europea a su favor que se había producido ese mismo día. El líder de ERC no ha querido dar más detalles del encuentro, pero ha asegurado que tienen un trato mucho más frecuente de lo que la gente piensa.

Las reuniones entre los dos principales líderes del 'procés' siempre son mediáticos. Desde la declaración de independencia fallida del Parlament en 2017, tanto su relación personal como la de sus respectivos partidos se ha deteriorado. Sin embargo, siempre ha existido un hilo, a veces a través de personas cercanas, que nunca se ha roto del todo. Ahora, Junqueras aspira a convencer a Puigdemont de que Junts apoye en el Congreso la nueva financiación que ERC ha pactado con el PSOE. También que la Generalitat pueda recaudar el IRPF. Sus votos son decisivos.

La última cita pública fue en Waterloo, residencia del expresident, en enero de 2025

Por ahora, los posconvergentes rechazan tanto lo uno como lo otro. Consideran que el planteamiento de ERC es poco ambicioso y reclaman no aceptar nada que no sea un concierto económico como el vasco o el navarro. Los republicanos replican que pedir el concierto no es realista, ya que no tendrá el apoyo del Congreso. Aunque el contacto en Bruselas no sirvió para acercar posiciones, sí supuso que se vieran las caras. La última cita pública fue en Waterloo, residencia del expresident, en enero de 2025. Junqueras, sin embargo, insiste en que hablado otras veces.

Aún sobre financiación, Junqueras se ha mostrado convencido de que no solo podrá convencer a Junts para que la apoye en el Congreso, sino que también podrá vencer las reticencias de otros partidos hasta tener una mayoría suficiente. Su argumento es que el modelo que ha pactado con el PSOE supone más dinero para todas las autonomías dedicar a escuelas y a hospitales, entre otros asuntos, y eso será decisivo para decantar la balanza.

Rufián, candidato

La intervención de Junqueras de este miércoles también era interesante para conocer qué piensa de la propuesta de Gabriel Rufián para unir a las izquierdas ante el auge de Vox. Sin llegar a desautorizar a su diputado, el líder de ERC ha dado muestras de no estar muy convencido de la bondad de unirse en Catalunya con otras marcas de izquierdas. "ERC se presentará en Catalunya", ha dicho.

Pese a enfriar la propuesta del líder de su partido en el Congreso, ha asegurado que sigue confiando con él hasta el punto de prácticamente garantizarle que será, otra vez, el candidato de los republicanos a las elecciones generales. "Soy muy amigo de Rufián, soy quien le propuse para el cargo", ha recordado. Después ha añadido que "es un muy buen candidato y hará muy buen papel". "Siempre le he apoyado", ha zanjado.

El portavoz de ERC en el Congreso ha planteado la necesidad de que en cada territorio se presente una única lista de izquierdas, aquella que más sume, para evitar la disgregación del voto. "¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas representando lo mismo nos presentemos en el mismo sitio? ¿Qué sentido tiene? Esto ya sé que es antiaparato pero, si no, nos van a fusilar políticamente", ha sentenciado.