Catalunya aprobará la próxima semana la subida de la tasa turística para que entre en vigor en abril

El Parlament de Catalunya aprobará en el pleno de la próxima semana la subida de la tasa turística. El PSC, ERC y los Comuns desencallarán definitivamente una norma que fue anunciada hace un año, pero que quedó bloqueada por el desacuerdo que mantenían estos tres partidos. La ley finalmente acordada duplicará la tasa turística en los próximos dos años. En Barcelona, esta subida entrará en vigor el mes abril. En el resto de Catalunya será progresiva: habrá una primera subida ese mismo mes y el resto se dejará para dentro de un año, en abril de 2027.

Por poner algunos ejemplos. En un hotel de cinco estrellas de Barcelona se paga actualmente una tarifa base de 3,5 euros por noche más un recargo municipal de 4 euros -en total, 7,5-. Ahora, con la nueva ley, la tarifa base subirá a los siete euros que con el recargo municipal actual serían 12. Además, el consistorio tendrá margen para subir hasta los 15 euros finales, pues se ha habilitado que la capital catalana pueda incluir un recargo de hasta ocho euros. En el resto de Catalunya las tarifas serán menores, pero también subirán. En abril de 2026 en un hotel de cinco estrellas se pagarán 4,5 euros por noche que, con recargo, podrían llegar a los 8,5. A partir de abril de 2027, serán seis por noche que con recargo podrá llegar a los 10.

LA TASA TURÍSTICA DE CATALUNYA 800

Los cruceristas verán sensiblemente aumentada la tarifa que pagan actualmente, sobre todo los que hagan parada en Barcelona. Ahora, los que hacen estancias de menos de 12 horas pagan 8 euros -2 de tarifa base y 4 de recargo municipal-, mientras que a partir de abril podrían llegar a pagar 14 -6 euros de base más 8 de recargo-. Además, por primera vez, también se pagará tasa turística en los albergues juveniles de titularidad pública. Un euro en todas partes, tarifa que variará según los recargos de cada municipio.

Otra de las novedades es que se unificará todo en un solo periodo de liquidación en abril de cada año, una de las principales exigencias de los Comuns. Hasta ahora, la tasa turística se liquida de forma semestral: entre el 1 y el 20 de abril, en relación con las estancias realizadas del 1 de octubre al 31 de marzo, y entre el 1 y el 20 de octubre, respecto a las pernoctaciones comprendidas entre el 1 de abril y el 30 de septiembre.

También se añade la posibilidad de cualquier ayuntamiento de imponer una tasa municipal -algo que solo ocurría con Barcelona-, con un máximo de 4 euros y siempre cuando no supere el impuesto de la Generalitat. El recargo municipal será potestad de cada ayuntamiento y su recaudación irá directamente a las arcas locales.

Además, respondiendo a las demandas de los republicanos, se da autonomía a los consistorios para decidir en qué barrios quiere aplicar la tasa -si quiere hacerlo-, sobre qué tipología de establecimientos y qué periodo de liquidación, lo que permite desestacionalizar la tasa en función de lo que quiera cada ayuntamiento. Es decir, un consistorio puede decidir, por ejemplo, aplicar la tasa municipal solo a los hoteles de cinco estrellas entre el 1 de octubre y el 30 de marzo -primer periodo- en ciertos barrios, y, en cambio, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, aplicarlo a toda la tipología de establecimientos en todo su término municipal.