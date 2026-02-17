Sílvia Orriols se abre a pactar con Junts, pero avisa: "No todo el que nace, vive y trabaja en Catalunya es catalán"

Había expectación en el salón noble del Hotel El Palace de Barcelona para escuchar la intervención de la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols. La conferencia de la alcaldesa de Ripoll estaba prevista antes de Navidad, pero se anuló a última hora por indisposición de la ponente. Este martes, Orriols sí ha acudido y ha respondido decenas de preguntas de los asistentes, entre los que había varios representantes del mundo empresarial y de las patronales, del Col·legi d'Advocats y del Col·legi d’Economistes, así como también ha acudido la Fiscal Jefe de Barcelona, Neus Pujal; Jordi Domingo, president del Consell de la República; y Germà Gordó, líder de Convergents y exconseller con Artur Mas.

Durante el turno de preguntas, Orriols ha reconocido que Junts es el partido del que se siente más cerca de todo el arco parlamentario, aunque ha confesado sentirse decepcionada por Carles Puigdemont, al que ha acusado de haber "engañado" a los independentistas. A pesar de esta crítica, la líder de la formación de extrema derecha se ha abierto a pactar con ellos en algunos ayuntamientos tras las elecciones municipales de 2027. Sin embargo, ha avisado de que lo hará siempre que esto implique no "renunciar" a su programa.

Orriols, que ha admitido simpatías por líderes como Georgia Meloni y por Donald Trump, ha defendido a capa y espada su posición contra la inmigración. "No todo el que nace, vive y trabaja en Catalunya es catalán", ha sostenido, tras asegurar que el problema de la inmigración en Ripoll no es el 14 o 15% de los ciudadanos que viven en el municipio pero nacieron fuera del Estado, sino que "el 45 o 50% de los nacimientos"corresponden a padres de origen extranjero, y básicamente marroquí. "Esto puede condenar a futuras generaciones, porque pueden reincidir en la cultura retrógrada de sus padres", ha rematado.

Orriols también ha desarrollado más que en otras ocasiones cuál sería su estrategia para la independencia. La líder de Aliança Catalana ha puesto como ejemplo países como Letonia o Estonia, y se ha abierto a hablar con todos los países sin tener en cuenta sus ideologías para buscar sustento económico durante los primeros meses del nuevo Estado catalán. También ha asegurado que una de las primeras medidas que tomaría sería celebrar un referéndum para que los ciudadanos decidieran si quieren que Catalunya forme parte de la Unión Europea, y ha apostado por la energía nuclear -incluso valora abrir nuevas centrales- para garantizar la "autosuficiencia energética".

Orriols ha sido muy crítica con Junts y ERC por la gestión del 'procés' y, aunque ha reconocido que es difícil saber qué hubiera pasado si ella hubiera sido presidenta de la Generalitat en 2017, sí ha asegurado que la independencia no hubiera "durado ocho segundos" ni se hubiera marchado "a Bélgica o a la cárcel". La líder de Aliança Catalana ha asegurado que el pacto con el Estado es "imposible", por lo que considera que la única opción es una declaración unilateral de independencia. También ha descartado por completo presentar candidatura al Congreso de los Diputados, aunque ha dejado la puerta abierta en el caso del Parlamento Europeo.