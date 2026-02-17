Illa descarta una crisis de gobierno y una cuestión de confianza pero se abre a "reforzar" la conselleria de Paneque

Ni habrá crisis de gobierno ni se someterá a una cuestión de confianza. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha querido dejar claro que su vuelta al mando de la Generalitat tras un mes de baja médica justo cuando el Govern afronta el peor momento desde que empezó la legislatura no se va a traducir en ningún cambio de consellers ni en ninguna decisión de riesgo en el Parlament. Tras el desgaste por el caos en Rodalies, que ha coincidido con huelgas de profesores, médicos y agricultores, con la gestión de temporales de lluvia y viento y con el inicio de la negociación de presupuestos, la única concesión que está dispuesto a hacer el president, según ha explicado en una entrevista en TV3, es la de "reforzar" la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, cuya batuta lleva Sílvia Paneque.

Illa ha cerrado filas con la consellera que está lidiando con el desaguisado ferroviario pese a que la oposición ha exigido su dimisión e incluso ERC votó a favor de que fuera apartada, al tiempo que los Comuns se abstuvieron. "Tengo confianza en Paneque y está gestionando bien todas sus carpetas", ha defendido el president. Sin embargo, los socios de investidura han señalado que sobre ella no solo recaen los trenes, sino también el gran reto de la vivienda y de la transición ecológica, por lo que han planteado que se redimensione el departamento. El jefe de la Generalitat también ha rechazado restarle atribuciones, pero ha dejado caer que "si en algún momento hay que reforzar los equipos", lo harán.

Especialmente taxativo ha sido también a la hora de rechazar la cuestión de confianza que Junts ha planteado. "No siento que esté en entredicho la confianza que me dieron en la investidura", ha asegurado en referencia a ERC y Comuns. De hecho, el Govern está "intensificando la negociación" de los presupuestos con el grupo de Jéssica Albiach y espera poder sentarse pronto también con los republicanos una vez se encarrile el consorcio de inversiones, asunto que el president ha asegurado que se ha "priorizado", y la recaudación del IRPF. "Haré todo lo que tenga que hacer para dotar el país de unos presupuestos", ha prometido, pese a no concretar cuándo puede haber fumata blanca.

Sí ha querido lanzar un mensaje claro sobre una de las polémicas que ha soliviantado a ERC, Comuns y la CUP en pleno debate económico y de huelga de médicos, que es el plan de incentivos a los CAP: "El único criterio por el que se decidirán las bajas será estrictamente médico, desmiento que sean incentivos para acortarlas".