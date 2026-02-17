Tras las iniciativas de Vox y Junts
El PP impulsa una ley en el Parlament para prohibir el burka y el nicab desde el Congreso
Similitudes y diferencias entre los planes de Vox y Junts para prohibir el burka y el nicab
Junts rechaza la ley de Vox para prohibir el burka y presenta una propia
Siguiendo la estela de Vox y Junts, el PP impulsará una proposición de ley desde el Parlament de Catalunya para pedir al Congreso de los Diputados que prohíba el burka y el nicab en el espacio público. En una rueda de prensa en la Cámara catalana, el portavoz de las filas populares, Juan Fernández, ha recordado que el Parlamento balear aprobó recientemente una iniciativa para instar al Gobierno a prohibir el uso del burka en espacios públicos y ha dicho que pretenden hacer lo mismo en el hemiciclo catalán.
Según Fernández, no se trata de una iniciativa "contra la libertad de creencias", sino de una "medida por la seguridad y por la dignidad de la mujer", aunque fuentes del partido aseguran que todavía no la han redactado. El burka, ha sostenido, "no es una prenda neutra, es un símbolo de sumisión y de invisibilidad", que "representa la negación de la igualdad entre el hombre y la mujer".
"¿Qué tipo de feminismo es aquel que tolera que las mujeres tengan que ir bajo una prisión de tela?", se ha preguntado Fernández.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
- Anticorrupción abre la puerta a rebajar aún más su petición de cárcel para Aldama en función de lo que declare en el juicio
- Un exconsejero de Plus Ultra 'vinculado' a Maduro encargó al empresario que contrató a Zapatero gestiones para la aerolínea en Venezuela
- El PP ve más tocado a Sánchez tras la nueva reprobación de Puente y las cesiones a Junts para la ley de multirreincidencia
- Encuesta CIS: El PSOE aumenta su ventaja a casi 10 puntos sobre el PP, a pesar de la debacle en Aragón y la crisis ferroviaria
- Las redes ultras atacan a la monarquía mientras Vox marca distancias con el Rey
- El Gobierno y ERC negocian que el consorcio de inversiones obligue a ejecutar todo lo presupuestado y planifique a cinco años vista
- El Gobierno debate un impuesto a los “ultrarricos” ante el fin del gravamen a la banca