El PP impulsa una ley en el Parlament para prohibir el burka y el nicab desde el Congreso

Siguiendo la estela de Vox y Junts, el PP impulsará una proposición de ley desde el Parlament de Catalunya para pedir al Congreso de los Diputados que prohíba el burka y el nicab en el espacio público. En una rueda de prensa en la Cámara catalana, el portavoz de las filas populares, Juan Fernández, ha recordado que el Parlamento balear aprobó recientemente una iniciativa para instar al Gobierno a prohibir el uso del burka en espacios públicos y ha dicho que pretenden hacer lo mismo en el hemiciclo catalán.

Según Fernández, no se trata de una iniciativa "contra la libertad de creencias", sino de una "medida por la seguridad y por la dignidad de la mujer", aunque fuentes del partido aseguran que todavía no la han redactado. El burka, ha sostenido, "no es una prenda neutra, es un símbolo de sumisión y de invisibilidad", que "representa la negación de la igualdad entre el hombre y la mujer".

"¿Qué tipo de feminismo es aquel que tolera que las mujeres tengan que ir bajo una prisión de tela?", se ha preguntado Fernández.