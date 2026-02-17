Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pedro Sánchez y Felipe González: un frío y rápido saludo tras las duras críticas del expresidente

Los dos dirigentes se encuentran ante los Reyes en el homenaje a la Constitución celebrado en el Congreso

El expresidente del Gobierno Felipe González y el actual presidente, Pedro Sánchez, durante el acto institucional que conmemora la Constitución de 1978.

El expresidente del Gobierno Felipe González y el actual presidente, Pedro Sánchez, durante el acto institucional que conmemora la Constitución de 1978. / Chema Moya / EFE

Luis Ángel Sanz

Luis Ángel Sanz

Madrid
Pedro Sánchez y Felipe González se han encontrado y saludado en la mañana de este martes en el Congreso en una cita ineludible y ante los Reyes. El frío y rápido saludo se ha producido a la entrada de las máximas autoridades al homenaje que se ha rendido hoy en el Congreso a la Constitución, por ser ya la más longeva de la historia de España.

El expresidente ha saludado en primer lugar a Felipe VI y después a la Reina Letizia. Acto seguido, se ha encontrado la mano del actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que le ha saludado brevemente antes de pasar a estrechar la mano del siguiente en la línea de saludo, Miguel Herrero de Miñón.

Este encuentro se ha producido tras el fuerte encontronazo entre González y Sánchez, que se produjo hace justo una semana, cuando el expresidente aseguró que no votará a Sánchez si es candidato y que lo hará en blanco. El martes de la semana pasada y en un acto con periodistas en Los desayunos del Ateneo, el exlíder socialista cargó contra los pactos del Gobierno con Bildu, contra el liderazgo del presidente del Gobierno o contra la "absoluta ausencia" de autocrítica en el PSOE, "al menos desde hace 10 años", dijo.

Tras estas palabras, varios ministros salieron a la vez en tromba contra González, en lo que ha sido interpretado como una respuesta organizada por parte del Ejecutivo socialista. El primero en hacerlo fue el exlehendakari y portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que dijo que "es una pena que Felipe González haya dejado de ser una referencia para los socialistas para pasar a serlo de la derecha en este país".

En el PSOE más crítico con Sánchez, el expresidente ha recibido apoyos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también presente en el Congreso, aseguró la semana pasada que González es "una referencia" para los socialistas y que "forma parte del patrimonio colectivo" del PSOE.

