El exconseller Elena critica las infiltraciones en movimientos sociales: "Son prácticas de policía patriótica"

El exconseller de Interior de la Generalitat y actual diputado de ERC en el Parlament, Joan Ignasi Elena, ha comparecido este martes en la comisión de la Cámara que investiga las infiltraciones de agentes de la Policía Nacional en movimientos sociales de Catalunya que se destaparon entre 2023 y 2024. Se ha mostrado muy crítico con lo ocurrido y ha considerado que "son prácticas que no corresponden a un país democrático". "Son prácticas de policía patriótica. El rol de la policía en democracia es dar seguridad a los ciudadanos y no ser un instrumento al servicio de perseguir ideas políticas", ha dicho.

El testimonio de Elena tenía interés porque, cuando se denunciaron los hechos por primera vez, él lideraba el departamento de Interior, responsable del cuerpo de los Mossos d'Esquadra. En su intervención ha desvinculado la policía catalana de cualquier práctica similar bajo su mando y ha dicho que, si hubiera sido conocedor de algún caso así, hubiera "destituido a todos los responsables" policiales del momento. Su posición es que estas infiltraciones deben ser muy excepcionales y "en el marco de la investigación de un delito", no sin justificación aparente, como fue el caso.

Otra cuestión a tener en cuenta de su discurso es que ha apuntado hacia arriba, es decir, que ha asegurado que las infiltraciones no podrían haberse hecho sin la "complicidad" de los mandos policiales y tampoco sin "complicidad política". En definitiva, que el Ministerio de Interior tenía que estar enterado de lo que ocurría en Catalunya. Aún siendo conseller, envió una carta de protesta al ministro Fernando Grande-Marlaska, de la que obtuvo una respuesta "tardía, genérica y evasiva". Finalmente, ha defendido que la seguridad también es una política pública y que, como tal, debe tener "control político".

"Estamos en guerra"

En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado de Junts Francesc de Dalmases ha dibujado una Catalunya "en guerra" contra el poder judicial y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero también ha reprochado al exconseller que, bajo su mando, la policía catalana intentara detener al expresident Puigdemont en su regreso fugaz a Catalunya en agosto de 2024. Elena ha replicado que los mossos son policía judicial y que no tenían otra alternativa que proceder a su detención. "Obedecen a los jueces", ha recordado.

Imagen de la comisión del Parlament que investiga las infiltraciones policiales. / Parlament de Catalunya

El debate también ha derivado hacia otras cuestiones policiales, como por ejemplo si debería existir un "mecanismo independiente" que fiscalizara a la policía catalana -u otros cuerpos-, más allá del papel que ya ejerce el Parlament. Elena se ha mostrado partidario de que haya una "evaluación externa del cuerpo", pero ha recordado que nunca ha tenido los apoyos parlamentarios para salir adelante. Es más, ha dicho que la última vez que se llevó esta iniciativa al Parlament fue rechazada con los votos del PSC, Junts, Vox y el PP. Sin el aval del Parlament es difícil seguir adelante.

Esta comisión intenta esclarecer no solo las infiltraciones policiales, sino también el uso del programa espía Pegasus que en su día se utilizó para entrar de forma ilegal en los móviles de decenas de líderes y activistas independentistas. Este martes, todos los diputados presentes en la comisión -se ha ausentado los del PP, Vox y Aliança- han agradecido a Elena su presencia, a la vez que han lamentado que no está consiguiendo hacer comparecer a los responsables políticos y policiales de los cuerpos de donde procedían las infiltraciones.

A finales de 2025, la comisión puso en conocimiento de la Fiscalía que no han atendido los requerimientos de la Cámara ni el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González; ni el jefe superior de la Policía Nacional en Catalunya, Manuel Rodríguez, ni sus antecesores en el cargo Luis Fernando Pascual y José Antonio Togores. La Fiscalía siempre toma nota, pero nunca actúa.