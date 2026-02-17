Govern y Comuns pactan 100.000 nuevas becas comedor en las escuelas en los próximos dos años

Govern y Comuns han pactado que la Generalitat otorgue 100.000 nuevas becas comedor en los próximos dos cursos, una medida que supondrá una inversión de 100 millones de euros para el erario público. Este acuerdo se produce en el marco de la negociación de los presupuestos de la Generalitat y acerca los Comuns a las cuentas, pero no garantizan aún un 'sí' definitivo. Este partido también exige al Govern que retire la propuesta de Salut de incentivar a los Centros de Atención Primaria (CAP) por acortar las bajas médicas. También reclama una ley para prohibir la compra especulativa de viviendas. "Es irrenunciable", ha avisado la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach.

Las 100.000 nuevas becas comedor se introducirán en dos años, 50.000 en el curso 2026-2027 y otras 50.000 en el curso 2027-2028. Según cálculos ofrecidos por Albiach, esto permitirá un salto de calidad notable: si actualmente hay un 18% de alumnos cubiertos por las becas, se subirá hasta el 30%. Sin embargo, se seguirá sin cubrir a todos los alumnos que estan en riesgo de pobreza, ya que actualmente esta cifra asciende al 36%.

Es una medida básica que garantiza el rendimiento académico y el derecho a la infancia Jéssica Albiach — Líder de los Comuns en el Parlament

En una comparecencia desde el Parlament, Albiach ha defendido que esta no es solo una medida que repercuta positivamente en la manutención de los niños, sino que también tendrá repercusiones "positivas" en su rendimiento académico. "Es una medida básica que garantiza el rendimiento académico y el derecho a la infancia", ha resumido. En 2024, según la ONG Educo, las becas comedor alcanzaban el 15,5% del alumnado de Catalunya, mientras que el 32,5% de la infancia estaba en riesgo de pobreza y exclusión.

Albiach ha anunciado dos medidas más pactadas con el Govern. La primera, incrementar en un 20% la plantilla de profesionales destinados a los centros de máxima complejidad, una "medida de justicia" para afrontar las "situaciones de riesgo y las realidades sociales complejas" que afrontan estos equipamientos. En segundo lugar, un "plan de choque" para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes en Catalunya. Este plan, con una dotación de 27 millones de euros, incluirá un programa para "mejorar" la estrategia de los docentes y se contratarán a 158 psicopedagogos nuevos.

Mantiene el rechazo

Pese a este pacto educativo, Albiach ha asegurado que su sí a los presupuestos catalanes no está garantizado. Consideran que la negociación aún está verde en la carpeta de la vivienda. Los Comuns exigen al Govern que en seis meses esté aprobada una ley que haga efectiva la compra especulativa de vivienda en Catalunya, sobre todo ahora que los expertos de la Generalitat han asegurado que es constitucional. Sin embargo, Albiach ha denunciado que el ejecutivo de Illa no está por la labor. "Si quiere tener presupuestos, ya sabe en qué cuestiones no nos pensamos mover", ha advertido.

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, este martes. / Marta Sierra / ACN

Albiach también ha puesto una condición sobrevenida. A su partido no le ha parecido bien que el departamento de Salut defienda instaurar incentivos para que los Centros de Atención Primarias (CAP) acorten las bajas laborales. Aprovechando que la polémica ha irrumpido en plena negociación, los Comuns han exigido retirarla. Aseguran que, si no lo hace, no apoyarán las cuentas. "Las bajas tienen que obedecer exclusivamente al criterio médico. El problema no son las bajas, sino las personas que van a trabajar enfermas por miedo a perder el trabajo", ha zanjado.