El Govern limitará la compra especulativa de vivienda en Catalunya a través de la ley de urbanismo

El Govern limitará la compra especulativa de vivienda a través de la ley de urbanismo tras el aval jurídico de los expertos. Así pues, en plena negociación de presupuestos, acepta finalmente la vía que los Comuns registraron el pasado mes de noviembre en el Parlament para poner coto al negocio de los pisos y hacer frente a la principal preocupación que manifiestan tener los ciudadanos, que es el acceso a la vivienda. Eso sí, el Executiu anticipa que harán falta otras modificaciones legales tangenciales para apuntalar la medida y ceñirla a las recomendaciones que hacen los informes de los que disponen.

El grupo liderado por Jéssica Albiach, que ya se ha reunido en cuatro ocasiones con la consellera de Economia, Alícia Romero, para abordar las cuentas, ha situado el freno a la especulación como uno de los ejes centrales para dar su 'sí' al Govern, que mantiene el objetivo de tener los presupuestos aprobados antes del mes de abril. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha confirmado que finalmente el ejecutivo no presentará una propuesta propia. "Trabajamos sobre la propuesta de los Comuns", ha reconocido.

Así pues, se encauza el desacuerdo que ambas partes mantenían sobre cómo impedir el lucro con la vivienda, ya que el Govern planteaba inicialmente una nueva fiscalidad para desincentivarlo y establecer que la prioridad es que el uso preferente sea el residencial. "Hay que garantizar que todo lo que está construido tenga ese uso preferente", ha asegurado la consellera, que también ha confirmado que están analizando cómo "adecuar" el texto registrado por los Comuns a las indicaciones de los expertos. El partido de Albiach no solo exige que se impulse la medida, sino que esté en vigor en seis meses.

En todo caso, se pone de manifiesto que el Executiu avanza en la negociación de presupuestos con uno de los socios a la espera de que ERC se siente también en la mesa. De hecho, han pactado también 100.000 becas comedor más en las escuelas en los próximos dos años. Sin embargo, para los Comuns no es suficiente y continúan exigiendo al Govern que detalle cómo se vehiculará legalmente el freno a la compra especulativa y que acepte el resto de condiciones 'sine qua non' que han puesto tanto en materia de vivienda como en Rodalies y movilidad.