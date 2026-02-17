Medida controvertida
El Govern defiende que el plan de incentivos a los CAP "mejorará" el diagnóstico para gestionar las bajas y no contempla retirarlo
El Executiu argumenta que las incapacidades seguirán firmándose en base a criterios médicos pese a las dudas de la oposición
ERC, Comuns y CUP exigen a la consellera Pané que retire los incentivos a los CAP por acortar las bajas médicas
Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
Pimec aplaude los incentivos a los CAP que reduzcan bajas y los sindicatos estallan
El Govern cierra filas con el plan de incentivos de la conselleria de Salut a los Centros de Atención Primaria (CAP) para acortar las bajas médicas. Por más que ERC, Comuns y la CUP han exigido su retirada, el ejecutivo catalán no contempla ni dar marcha atrás ni modificarlo. El argumento es que no consideran que el proyecto impulsado vaya en detrimento de los criterios médicos para firmar una incapacidad temporal de un paciente, sino que, a su juicio, lo que se hace es "mejorar" la capacidad de diagnóstico y el acceso a pruebas.
"Las bajas médicas se han gestionado hasta ahora con criterios exclusivamente médicos y eso mismo continuará pasando. No se trata de recortar las bajas ni la duración, el criterio es el mismo", ha subrayado la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, que ha asegurado que los consellers, también de la Salut, están "a disposición" del Parlament para dar las explicaciones pertinentes, en referencia a la petición de comparecencia que han registrado de Olga Pané. Y es que, ha insistido, hay elementos que esgrime la oposición que "no se ajustan" a la propuesta. De hecho, ha advertido de que ni tan solo utilizan la palabra "incentivos".
Algunas de las críticas van en la línea de señalar que se están aplicando criterios similares a los de la sanidad privada, que se "coacciona" a los médicos -algo que han denunciado UGT y CCOO- y que se pone "en riesgo" la salud de la ciudadanía. "Lo que hace la propuesta es mejorar lo que hasta ahora se ha hecho", ha insistido Paneque, que ha hecho hincapié en que las bajas tienen que durar el tiempo necesario que se considere médicamente. "Ni más ni menos, porque cuando una baja se alarga sin motivo clínico claro o falta de diagnóstico retarda la recuperación del paciente", ha zanjado.
