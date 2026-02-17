El Gobierno reúne a las autonomías para decidir si declara la anguila en peligro de extinción

El futuro de la anguila en España y su pesca se encuentra a esta hora en manos de los gobiernos de las comunidades autónomas. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico expone a las autonomías durante la mañana de este martes su propuesta para declarar la anguila europea (y también la angula, su cría) como especie en peligro de extinción, tal y como reclaman los científicos desde hace años.

De momento, se sabe que el plan del Gobierno no cuenta con el apoyo de Murcia, que concentra más del 25% la pesca de esta especie, ni de Cantabria. Hasta ahora, los ejecutivos autónomos que se oponen a la inclusión de la anguila en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) sostienen que no existen argumentos científicos suficientes.

Ejemplar de anguila / Lluís Zamora

Además, piden tener en cuenta la actividad social y económica que genera la pesca de este pez que pasa una parte de su vida en el mar y otra en los ríos. La anguila, además de en Murcia y Cantabria, se pesca también en Asturias, en Galicia, en Andalucía y en Catalunya, en el delta del Ebro.

¿Prohibir el consumo?

La iniciativa para prohibir la pesca de la especie y su consumo en España se debate en la reunión del Comité de Flora y Fauna. Si la restricción sale adelante, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, la anguila pasará a tener el mismo estatus que el lince ibérico o el urogallo, por poner dos ejemplos mediáticos.

La población de la especie se ha reducido alrededor de un 90% en pocas décadas

Es el tercer intento del Ministerio para tratar de otorgar esta figura de protección a la anguila, tras iniciativas anteriores que no prosperaron en 2020 y 2024. Esta vez, la secretaría de Medio Ambiente, con Hugo Morán a la cabeza, confía en sacar adelante la medida por mayoría simple apoyándose en la "evidencia científica" y "las recomendaciones de organismos internacionales", además de los estudios que alertan de que la población de la especie se ha reducido alrededor de un 90% en pocas décadas.

De hecho, hace tiempo que incluso algunos cocineros han sugerido "dejar de comer anguila" durante un tiempo para volver a poder comerla al cabo de unos años, como sucede con la veda de otros peces pero durante un tiempo más prolongado.

En caso de que la especie entre en el LESPRE, se deberán redactar planes de recuperación para la especie y las comunidades deberán asumir compromisos concretos en materia de conservación para evitar que la especie siga disminuyendo.

Problema global

Aunque la especie se desploma, varios expertos advierten de que una prohibición limitada a España no es suficiente y reclaman una respuesta coordinada en toda la Unión Europea. La anguila es un animal que recorre miles de kilómetros hasta el mar de los Sargazos para desovar y, en el viaje de ida y vuelta de sus crías (las angulas) hacia los ríos europeos, se topa con dos grandes amenazas: la presión pesquera, aún por encima de lo recomendable, y el tráfico ilegal.

Este negocio se concentra en las angulas, capturadas y trasladadas en sistemas de transporte acondicionados hasta Asia, donde se crían para el consumo. A ello se suman la contaminación, la degradación del hábitat y la expansión de especies invasoras. Los embalses, además, actúan como barreras que cortan rutas migratorias y alteran caudales y sedimentos, dificultando que la anguila complete su ciclo vital.