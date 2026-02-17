Pisarello o Bob Pop: los Comuns resolverán en tres días quién es su candidato en Barcelona

La votación empieza ya. Después de cuatro meses en ebullición, los Comuns resolverán en tres días quién será su alcaldable para Barcelona en las elecciones municipales de 2027. O Gerardo Pisarello o Bob Pop, dos perfiles con trayectorias muy distintas que se medirán en las primeras primarias que se celebran en Barcelona en Comú desde que nació el partido hace más de una década. Mientras Ada Colau estuvo al frente, el liderazgo nunca fue motivo de debate, pero con la pérdida de la alcaldía y su posterior retirada de la primera línea, el espacio busca la fórmula y el rostro para tratar de recuperar el terreno perdido.

Entre este martes y el jueves, los inscritos elegirán el nuevo cabeza de cartel, cuyo nombre no se conocerá hasta el viernes. En realidad no votan solo al candidato, sino un tándem. Y es que una de las conclusiones a las que llegaron en el congreso del pasado verano es que el hiperliderazgo de Colau ha sido, en realidad, un arma de doble filo: les permitió ostentar la alcaldía durante ocho años, pero tras su marcha dejó un boquete que todos reconocen que no es fácil de cubrir.

La reflexión les llevó a la conclusión de que era necesario construir liderazgos "más cooperativos". Así que junto a Pisarello, diputado y secretario primero de la Mesa del Congreso, se presenta la concejal de Barcelona Carolina Recio. Y la número dos de Bob Pop, escritor y comunicador, es la activista y concejal en el distrito del Eixample Mar Trallero. Se trata de dos dirigentes arraigadas a las bases del partido y al trabajo de barrio.

Gerardo Pisarello y Carol Recio, en la presentación del tándem a las primarias de los Comuns / ACN

Las primeras primarias en el partido

Sin embargo, cuando en la sala de máquinas del partido se debatía cómo afrontar el relevo de Colau, nunca previeron como escenario deseado que hubiera dos candidaturas en disputa. La apuesta era por una transición tranquila y el entorno de confianza de la exalcaldesa bendijo el nombre de Pisarello, vinculado al espíritu fundacional y que ya fue teniente de alcaldía entre 2015 y 2019. Janet Sanz, que capitaneó el grupo municipal hasta finales del año pasado, dejó paso.

Pero aunque Pisarello cuente con el apoyo de Colau, del ministro Ernest Urtasun, de la líder en el Parlament, Jéssica Albiach y, en definitiva, de los pesos pesados del partido, lo cierto es que se trata de un dirigente que, por su perfil soberanista y por ser una suerte de verso libre en Madrid, siempre ha despertado recelos en una parte del espacio, especialmente la que procede de la extinta ICV. De ahí que él reniegue de la etiqueta de ser el candidato "oficialista" y reivindique su trayectoria como "disidente" dentro de su propia formación.

Pero para Bob Pop sí que es Pisarello el aspirante que ha sido aupado por el "aparato" de los Comuns y se reivindica como el aspirante que puede atraer nuevo electorado. El comunicador dio la sorpresa haciendo público en octubre, sin previo aviso, que quería ser alcalde de Barcelona y desde entonces ha utilizado todos sus altavoces de los que dispone en los escenarios y en las redes y su capacidad para conectar con el público para hacer campaña. El anuncio hizo saltar por los aires el relevo sosegado de Colau y la confección de la lista. Hubo intentos de desactivar la pugna. La misma exalcaldesa le planteó a Pop que unas primarias podían "debilitar" al partido en un momento clave, pero él sostiene lo contrario y rechazó la oferta de sumarse a la candidatura de Pisarello. Habrá que ver si hay entente después de las primarias.

El comunicador y escritor Bob Pop, en la presentación de su candidatura a las primarias de los Comuns / ACN

El debate abierto de las alianzas

Ahora ya no hay vuelta atrás y es la militancia quien tendrá la última palabra para escoger el cabeza de cartel que tendrá el reto de relanzar su marca y volver a "conectar" con ese electorado que en 2015 los encumbró hasta la alcaldía. El resultado de la deliberación se conocerá justo el día antes que los Comuns presenten en Madrid la nueva alianza con Sumar, Izquierda Unida y Más Madrid para las elecciones generales, y con el debate abierto de par en par sobre el frente de izquierdas que también alienta Gabriel Rufián. Precisamente en su congreso del mes de julio fue Barcelona en Comú quien fijó en su hoja de ruta tejer un "frente amplio" con ERC y la CUP con la vista puesta en las municipales, carpeta que tendrá que resolver el candidato que salga de las urnas este viernes.