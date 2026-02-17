La Generalitat de Catalunya crea una comisión para proteger la salud mental de los menores en Internet

La Generalitat de Catalunya ha anunciado este martes la creación de una comisión con la que pretende fomentar el bienestar digital de niños y adolescentes para reducir el impacto que Internet puede tener en su salud mental.

A remolque del rumbo digital marcado por el Gobierno, que estudia prohibir las redes sociales entre menores de 16 años, este nuevo organismo implicará de forma transversal a hasta 12 departamentos del Govern para diseñar, impulsar, coordinar y evaluar la implantación de políticas públicas sobre el entorno digital.

El plan de medidas del Ejecutivo de Salvador Illa se centrará en la prevención de la violencia, el ciberacoso, el consumo frenético y compulsivo de servicios digitales o la teórica adicción a las pantallas. Además, "estudiará la oportunidad de elaborar una propuesta normativa en materia de protección de niños y adolescentes en el entorno digital". Por ahora, no tenemos más detalles sobre si se tratará de una nueva ley catalana.

Este nuevo organismo no solo adoptará un enfoque preventivo y reactivo, sino que también buscará capacitar a los usuarios más jóvenes y a sus familias para que sean capaces de identificar tanto los riesgos como las oportunidades que presenta el uso "intensivo y precoz" de las plataformas digitales.

La llamada Comissió Interdepartamental per al benestar digital de la infància i l’adolescència estará presidida por el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, y contará con la participación de expertos de departamentos gubernamentales como Presidència, Drets Socials i Inclusió o Salut, así como de entes como la Agència de Ciberseguretat de Catalunya.