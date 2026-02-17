Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Feijóo, ante Mañueco y tras las reprimendas a Guardiola, advierte a Vox: "A los cargos no se va a aprender"

Alberto Núñez Feijóo, en un acto en Madrid, lanzó una indirecta a Vox al señalar que la gestión es imprescindible para gobernar, aludiendo a la falta de experiencia de algunos cargos políticos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (2d), presenta la candidatura del partido para las elecciones del 15M encabezada por Alfonso Fernández Mañueco (2i), a 13 de febrero de 2026, en Salamanca, Castilla León (España). Feijóo abre este viernes la prec

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (2d), presenta la candidatura del partido para las elecciones del 15M encabezada por Alfonso Fernández Mañueco (2i), a 13 de febrero de 2026, en Salamanca, Castilla León (España).

Mariano Alonso Freire

Mariano Alonso Freire

Madrid
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, lanzó una nueva advertencia velada a Vox este martes, durante un desayuno de Nueva Economía Fórum en Madrid en el que presentó al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, candidato de nuevo de los populares a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. Feijóo, en la presentación inicial que hizo antes del coloquio con Mañueco, aseguró, al día siguiente del severo toque de atención de Génova a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que "a los cargos no se va a aprender", y que difícilmente puede ejercerlos de manera idónea quien, especificó, "jamás ha gestionado nada".

Aunque el dardo velado a los de Santiago Abascal estaba claro, el líder popular lo camufló señalando también a Pedro Sánchez. "En España aún sufrimos las consecuencias de un presidente del Gobierno que llegó al cargo sin haber gestionado nunca un euro público", sentenció, sacando pecho por pasiva de su currículum como presidente trece años de la Xunta de Galicia y antes, en los gobiernos de José María Aznar, como responsable del extinto Insalud y presidente de Correos.

El ataque críptico a Vox lo completó luego el propio Mañueco, cuando al inicio de su intervención presumió en varias ocasiones que las decisiones en la Junta de Castilla y León se toman en esa comunidad y en todas y cada una de las provincias de la región más extensa del país y no, remarcó, "en despachos de Madrid".

Noticia en elaboración.

