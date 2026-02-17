Un alcalde de CHA denuncia las amenazas e insultos recibidos en redes sociales: "Te mandaba a la puta higuera como hacía Hitler con los judíos como tú"

"Esta noche he recibido dos comentarios privados por Instagram, en el que unos perfiles anónimos me venían a decir que, se me "mandaba" como Hitler a los judios...". Así comienza la denuncia pública que ha hecho en redes sociales Adrián Tello, alcalde de La Muela y perteneciente a Chunta Aragonesista, sobre los mensajes recibidos con amenazas y graves insultos a su persona.

Solo han pasado 9 días desde la celebración de las elecciones autonómicas en Aragón, unos comicios en los que su partido ha logrado doblar su representación en las Cortes y absorber buena parte del descontento en la izquierda, catapultando el protagonismo de la formación nacionalista en el territorio y en el resto del país. Y eso, al parecer, está provocando que aparezcan este tipo de mensajes intimidantes hacia cargos públicos de la formación en la comunidad.

El primer edil de La Muela, además, señala que en esos mismos comentarios privados le llamaban "rata, pobre, hijo de... y unas cuantas lindezas más", señala Tello en su denuncia publicada en la red social X, antes llamada Twitter. Un canal en el que también es frecuente la presencia de estas prácticas amenazantes hacia cargos públicos de diferentes siglas.

Tello de momento ha denunciado públicamente estos comentarios privados, que recibió "a las 1.10 horas de la madrugada del sábado (14 de febrero) al domingo (día 15)" del pasado fin de semana en su perfil personal de Instagram. Pero ha asegurado, en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, que están valorando jurídicamente si emprender acciones legales contra los responsables de estos ataques intimidatorios.

Los mensajes literales: "eres un puto subnormal"

Unos mensajes que, por si queda alguna duda, representan una clara amenaza hacia su persona, además de un posible delito de odio que está tipificado en el Código Penal. Uno de los autores de estos comentarios se despachó con insultos en un mensaje en el que le decía "socialista hijo de la gran puta", pero el otro va más allá.

"Eres un puto subnormal, que me cago en tus muertos y te mandaba a la puta higuera como hacía Hitler con los hijos de la gran puta de judíos como tú, rata barbastra, rastrera, pobre de mierda". Así reza el comentario que incluye amenazas por mensaje privado que ahora podría acabar en comisaría o en el cuartel de la Guardia Civil para que se identifiquen a sus autores.

Apoyo de su partido: "Todo mi respaldo"

En su partido no han tardado en reaccionar para trasladarle al alcalde muelano todo el apoyo de sus compañeros. "Todo mi respaldo firme a Adrián Tello", ha publicado Isabel Lasobras, secretaria general de CHA en Aragón, quien añade que "las amenazas, vengan de donde vengan, son inaceptables y cobardes".

Noticias relacionadas

"La política se hace con ideas y respeto, no con intimidación y odio. Quien amenaza ataca no solo a una persona, sino a la convivencia democrática. Mucha fuerza y adelante", ha añadido la secretaria general de la formación nacionalista aragonesa.