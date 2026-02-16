Junts prepara una gira de Puigdemont por Catalunya para que su regreso sea un "revulsivo"

Carles Puigdemont volvió la pasada semana a la Eurocámara. Lo hizo con una sonrisa de oreja a oreja para celebrar que el TJUE le había dado la razón sobre su inmunidad. "Hoy el Parlamento Europeo ha pasado vergüenza, ha sido un bofetón", aseguró en declaraciones a la prensa, algo poco habitual en él y que demuestra la importancia que otorga a este momento. Ya había conovocado de urgencia una reunión de la dirección en Perpinyà en enero por el caos en Rodalies, lo que le permitió recuperar el foco mediático que había evitado tras la ruptura con el PSOE. El fallo judicial no tiene ninguna aplicación práctica, pero es un chute de energía para el líder de Junts, a las puertas de que se resuelva si puede regresar definitivamente a Catalunya.

Puigdemont está a la espera de que este mismo tribunal europeo resuelva si la ley de amnistía cumple con la legislación comunitaria y si la malversación que se le atribuye es amnistiable, como apuntó el abogado general de la UE en noviembre. El fallo del TJUE -que se conocerá como pronto, a finales de marzo- es clave para que, posteriormente, el Tribunal Constitucional resuelva a favor de los intereses de Puigdemont. El pasado miércoles la Fiscalía y la Abogacía General del Estado ya presentaron sus conclusiones ante el tribunal de garantías y se posicionaron a favor de amnistiarle.

En el partido esperan que pueda volver sin riesgo de ser detenido durante el primer semestre de 2026, aunque nadie quiere poner la mano en el fuego por ello. No sería la primera vez que las previsiones saltan por los aires. Lo que sí tienen claro en la dirección es que solo queda una bala y corre la sensación de que es un "ahora o nunca". Y esperan que sea ahora. Aunque el dispositivo se mantiene bajo llave, fuentes del partido confirman a EL PERIÓDICO que el expresident tiene intención de hacer una gira por toda Catalunya para poder "retomar el contacto" con los ciudadanos después de ocho años y medio en Bélgica.

El círculo de confianza del expresident hace unos meses que prepara su llegada. En noviembre, Albert Batet fue nombrado adjunto a la presidencia -es decir, a Puigdemont- y director de campaña bajo este pretexto. Desde que fue elegido president de la Generalitat, Batet ha sido siempre uno de sus escuderos más fieles, aunque el grupo parlamentario también requería de un reactivo interno. Dentro de este núcleo duro está el vicepresidente Antoni Castellà, que organizó su reaparición y posterior huida en 2024; el secretario general, Jordi Turull; y el portavoz y persona de confianza del expresident, Josep Rius.

La dirección de Junts espera que el regreso de Puigdemont a Catalunya sea un "revulsivo" para el partido, actualmente tocado por la falta de poder institucional y por las encuestas que pronostican un importante retroceso de la formación en favor de Aliança Catalana. Esperan que su regreso les sirva para recuperar la iniciativa y calmar a los que tienen dudas sobre la estrategia del partido, con la vista puesta en las municipales de 2027 y en las generales que, como tarde, deben celebrarse justo después.

El futuro en el Parlament

Puigdemont prometió durante la campaña electoral de 2024 que si no era president de la Generalitat dejaría el escaño en el Parlament. Sin embargo, la imposibilidad de que regresara hizo que decidiera mantenerse como diputado. En la Cámara catalana aún hay dos sillas vacías, la suya y la del exconseller Lluís Puig, para recordar a cada pleno que aún no hay "normalidad" política en Catalunya. También quiso dejar vacante la posición de jefe de la oposición, un cargo que no asumieron ni Batet ni Mònica Sales, como presidentes del grupo parlamentario.

No está claro qué hará Puigdemont con esta posición cuando regrese. Volver al Parlament le daría un altavoz mayor para confrontar con Salvador Illa, él sería quien intervendría en las sesiones de control al president. Por contra, si las elecciones catalanas no se celebran hasta 2028, como está previsto, el día a día parlamentario podría desgastarle. Sea como sea, fuentes próximas al expresident dan por hecho que se presentará a los próximos comicios: "Los que dicen lo contrario no le conocen, él sigue sintiéndose el president destituido por el 155 y lo querrá intentar en igualdad de condiciones".

Pero, al mismo tiempo, la formación ha empezado a preparar nuevos liderazgos de cara a futuro, como Míriam Nogueras o Salvador Vergés. También en entornos de Junts se ha comenzado a abrir el debate sobre la continuidad de Puigdemont. Lo mismo ocurrió en Esquerra tras el correctivo de las últimas elecciones en el Parlament, aunque acabó ganando la batalla Oriol Junqueras. De momento en Junts, partido creado a imagen y semejanza de Puigdemont, no hay una oposición organizada y con una alternativa clara al expresident, pero algunas voces han empezado a sembrar dudas.

El primero fue el expresident Artur Mas en una entrevista en Regió 7 -diario del grupo Prensa Ibérica como EL PERIÓDICO- en la que apostó por "poner al día Convergència" y dudó sobre si Puigdemont era capaz de "unir" a todas las sensibilidades. Mas no es militante de Junts, de hecho cuando Puigdemont fundó el partido decidió quedarse en el PDECat y apoyar la candidatura rival en las elecciones de 2021, pero sigue teniendo una ascendencia dentro de la formación, especialmente entre los cuadros de la antigua Convergència. Esta por ver si otros dirigentes se suman a esta reflexión en público.