Puigdemont critica que Illa "haga ver que empieza de cero": "Las crisis no son espontáneas"

Junts no da ni un día de tregua al president Salvador Illa, que este lunes se ha reincorporado al Palau de la Generalitat tras un mes de baja médica. El líder del partido, Carles Puigdemont, ha dicho estar "contento" por la recuperación del jefe del Executiu, pero le ha advertido que no puede actuar como si "empezara de cero" y actuar como si "todo lo que ha pasado le fuera ajeno". "Llevan año y medio gobernando, y se supone que ya sabían lo que Catalunya necesitaba", ha criticado Puigdemont, haciendo referencia a la declaración institucional que ha hecho el president al llegar a la sede del Govern, donde ha asegurado saber "qué necesita Catalunya".

Puigdemont se ha referido así a las crisis que ha tenido que afrontar el Executiu durante su ausencia, como son el caos de Rodalies tras el accidente mortal en Gelida o las huelgas de médicos y maestros. "El caos de Rodalies no aparece porque sí. Ni el malestar de médicos y maestros. Ni la preocupación del sector porcino. Ni la falta de vivienda", ha aseverado, refiriéndose también a la situación de la peste porcina o la crisis habitacional.

"Las crisis no aparecen por generación espontánea. También tienen que ver con lo que su partido y sus socios votan en Madrid, empezando por unos presupuestos que nunca se cumplen (en Madrid sí, y por encima de lo previsto)", ha rematado.

Los posconvergentes ya avisaron el pasado viernes de que no darían un periodo de gracia al president, cuando pusieron sobre la mesa que debería someterse a una cuestión de confianza si no cesa la consellera de Territori, Sílvia Paneque. El Parlament volvió a reprobarla y a pedir su cese en el pasado pleno. Solo el PSC apoyó a la titular del departamento, los Comuns y Aliança Catalana se abstuvieron y el resto de grupos -incluido ERC, que es socio del Govern- votaron a favor de que fuera relevada. Sin embargo, el Govern no tiene intención de atender la petición, que no es de obligado cumplimiento, ya que solo el president de la Generalitat tiene la potestad de hacer cambios en el Executiu.