El PSOE recurre al TC la reforma del reglamento del Senado del PP para confrontar con el Gobierno

El Senado no deja de dar trabajo al Tribunal Constitucional (TC). A los once conflictos de atribuciones impulsados por el PP -serán doce este mismo miércoles-, se suma ahora un recurso presentado por el PSOE contra la última reforma del reglamento de la Cámara Alta que impulsaron los populares y aprobaron en noviembre gracias a su mayoría absoluta. Los socialistas denuncian que introdujeron modificaciones bajo el pretexto de "correcciones técnicas" y que estas nunca se llegaron a debatir ni pudieron ser votadas por el pleno.

Se ha convertido ya en algo habitual que el PP reforme el reglamento del Senado a placer. En los dos últimos años lo ha hecho en tres ocasiones -una de ellas ya fue anulada por el Tribunal Constitucional- gracias a su mayoría absoluta. En el último caso, los populares registraron una iniciativa y, según la denuncia del PSOE, presentaron "fuera de plazo y sin cobertura parlamentaria" varias enmiendas que, supuestamente, eran "correcciones técnicas". Así, durante el trámite de ponencia, el PP impuso su mayoría e introdujo estas modificaciones sin debate público.

Además, los socialistas critican que la reforma introducida "abona el conflicto institucional permanente que en esta legislatura ha propiciado el PP con su mayoría absoluta en la Cámara Alta". En concreto, uno de los cambios planteaba que el Senado pudiera elevar un conflicto de atribuciones si las leyes que impulsaba se retrasaban después en el Congreso. Aunque no por este motivo, los conservadores han activado a lo largo de la legislatura 11 conflictos de este tipo ante el TC.

"El Reglamento no puede ampliar por sí mismo los supuestos previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ni invadir la autonomía normativa y funcional del Congreso de los Diputados", sostienen los socialistas en un comunicado.

Otros cambios

Entre el resto de reformas, el PSOE también ha recurrido aquellas que permiten la aprobación directa de una norma en las comisiones del Senado si el texto proveniente del Congreso no ha sido modificado, no se ha aprobado veto alguno ni ningún partido pide elevarlo al pleno. Aquí, los socialistas sostienen que "esta previsión simula un procedimiento de delegación legislativa en comisiones sin el acuerdo previo del Pleno".

Por último, critican que el nuevo reglamento equipara la aprobación de un veto a una norma al rechazo por parte de la Cámara. Tradicionalmente, para oponerse a una norma, los grupos tenían que presentar de manera formal un veto que, después, debía ser debatido y votado por el pleno. Sin embargo, a finales de 2024, al PP se le escapó una enmienda en una ley que beneficiaba a presos de ETA y no registró ese veto. Así, votaron en contra de la norma, pero el Congreso no dio por válido este rechazo al no cumplirse los requisitos exigidos en el reglamento de la Cámara Alta. Ahora, si tendría validez.