El PSC promete cumplir con el IRPF y rechaza que Illa se someta a una cuestión de confianza

Con Salvador Illa ya de nuevo al mando en el Palau de la Generalitat, el Govern aprieta el acelerador para sacar adelante los presupuestos. No contempla otro escenario que no sea el de lograr un acuerdo con los socios para aprobarlos. De ahí que los socialistas hayan inaugurado la semana prometiendo a ERC que cumplirá con la recaudación del IRPF vinculada al modelo de financiación pactado en la investidura y que, por contra, hayan dejado claro a Junts que el president no se va a someter a una cuestión de confianza.

La encargada de despachar ambos mensajes ha sido la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, que es una de las interlocutoras clave del vínculo con ERC. "Todo lo recogido en la investidura se cumplirá, incluida la recaudación del IRPF. No descartamos que se avance en la resolución de este asunto", ha asegurado sobre lo que podría suceder en los próximos días. En el Executiu quieren que el partido de Oriol Junqueras se sienta a negociar cuanto antes las cuentas de 2026 al tiempo que se espera "alcanzar próximamente" una entente con los Comuns.

En estos momentos, socialistas y republicanos están tratando de cerrar un pacto sobre cómo vehicular la recaudación del IRPF vía enmienda al modelo de financiación, así como desencallar el consorcio de inversiones que debería dar a la Generalitat poder para ejecutar las inversiones previstas por el Estado en Catalunya. Y con los Comuns, el Govern se ha reunido ya en cuatro ocasiones sin que, por ahora, haya fumata blanca con cuestiones cruciales como la limitación de la compra especulativa de vivienda.

"Ultimátums y amenazas" de Junts

Por contra, el PSC también ha querido dejar claro a Junts que no va a sucumbir ante lo que considera "ultimátums y amenazas", por lo que rechaza sin ambages que Illa deba someterse a una cuestión de confianza. "Vamos a continuar gobernando. No nos parece ni adecuada ni oportuna esta propuesta", ha replicado Moret ante el desafío de la formación de Carles Puigdemont. Y es que, con expectativas de poder atar un acuerdo con los socios y garantizarse la estabilidad para el resto de la legislatura, los socialistas no ven necesidad de echar mano de un recurso parlamentario como este que solo puede producirse a propuesta del propio president.

El Govern mantiene que quiere aprobar los presupuestos dentro del primer trimestre del año pese a que el calendario es ya muy ajustado para que entren en vigor antes del mes de abril. "Es uno de los objetivos más importantes, una herramienta estratégica para implementar cambios estructurales en los servicios públicos", ha defendido Moret.