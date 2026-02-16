Junqueras avisa al PSOE de que si no cede con el IRPF Illa no tendrá presupuestos

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha avisado este lunes al PSOE de que, si no acepta dar pasos adelante para que Catalunya pueda recaudar el IRPF en el futuro, ERC no negociará los presupuestos de la Generalitat con el president Salvador Illa (PSC). "Si no podemos desencallar los temas que son importantes para Catalunya, constataremos que el PSOE no tiene interés porque Catalunya tenga presupuestos", ha dicho en rueda de prensa desde la sede de su partido.

Con esta comparecencia, Junqueras ha buscado dejar claro que ERC no renunciará a la recaudación del IRPF, ya que en los últimos días se había interpretado que los republicanos estaban dispuestos a diluir esta demanda. Así, para sentarse a negociar con Illa las cuentas catalanas, ERC quiere ver como el PSOE asume en el Congreso que de alguna manera intentará los cambios legales para que este impuesto se recaude desde la Agència Tributària de Catalunya (ATC) y no desde la Agencia Tributaria estatal (AEAT). El esquema resumido sería el siguiente: el PSOE colabora para sacar adelante la recaudación catalana en el Congreso, a cambio de que ERC facilite las cuentas en el Parlament.

Si no tenemos el IRPF garantizado, entenderemos que el PSOE no tiene interés en que Catalunya tenga presupuestos Oriol Junqueras — Presidente de ERC

¿Qué quiere Junqueras del PSOE sobre el IRPF, concretamente? La propuesta de ERC es presentar "un paquete de enmiendas acordadas" con los socialistas al nuevo modelo de financiación para que, cuando se tramite en el Congreso en forma de ley, se garanticen allí los cambios legales que hagan posible la recaudación de este impuesto por parte de la Generalitat. Cambios legales como, por ejemplo, modificar los artículos de la Lofca que actualmente prohíben explícitamente que las autonomías asuman estos tributos.

Este paquete de enmiendas al modelo de financiación supone un giro en la posición de ERC, ya que hasta hace poco proponía impulsar la recaudación catalana del IRPF a través de una ley propia que ya está en el Congreso y que lleva su firma. Así pues, Junqueras acepta retirar su plan 'A', que era la ley propia -lo hará este martes-, pero a cambio reclama que se acepte el plan 'B' que es hacer los cambios a través de la ley de la nueva financiación.

La importancia del consorcio de inversiones

Más allá de este impuesto, hay un segundo elemento clave para que los republicanos se sienten a negociar las cuentas y es que se pacte un consorcio de inversiones Estado-Generalitat para mejorar la ejecución de las obras públicas en Catalunya. Como explica este lunes EL PERIÓDICO, esta negociación está mejor encarada y el consorcio ya tiene muchos de sus elementos perfilados. Junqueras, sin embargo, ha avisado de que lograr el consorcio no hará que renuncie al IRPF. "No renunciaremos a nada de lo que sea posible", ha zanjado.

Pese a todas las advertencias, el líder de ERC ha enviado el mensaje de que aún es posible que el Govern de Salvador Illa tenga unos nuevos presupuestos este año. "Al PSOE hay cosas que le cuestan, y hay otras cosas que le son más fáciles. Es posible que acabe habiendo un acuerdo, pero también que no lo haya", ha dicho. Finalmente, ha dejado un mensaje en positivo recordando que en 2025 parecía imposible que ERC y el Gobierno de Sánchez sellaran un acuerdo para una nueva financiación, y ese pacto acabó llegando en enero de este año: "Parecía imposible y al final fue posible".

A vueltas con el frente de izquierdas

La comparecencia de Junqueras se ha centrado casi monográficamente sobre el asunto de los presupuestos y el IRPF, pero también ha tenido que responder sobre la propuesta sobre el frente amplio de izquierdas que propone Gabriel Rufián. El presidente de ERC ha evitado desautorizar a su líder en el Congreso, pero ha asegurado que ERC no diluirá sus siglas en un magma de izquierdas. Así, ha asegurado que él "hablará con todo el mundo" -ha citado a Yolanda Díaz (Sumar) y Mónica García (Más Madrid), entre otros-, pero que no entrará en un juego de las alianzas electorales.

Noticias relacionadas

El diputado de ERC Gabriel Rufián la semana pasada en el Congreso. / Eduardo Parra / Europa Press

Lo que sí ha quedado claro es que no tiene previsto acudir al acto sobre el futuro de la izquierda que protagonizarán este miércoles en Madrid el propio Rufián (ERC) y el portavoz adjunto de Más Madrid en la asamblea madrileña, Emilio Delgado. Este acto es el que desató la semana pasada toda esta polémica sobre las alianzas de las izquierdas.