Junts aparca la cuestión de confianza a Illa pero pide su comparecencia en el Parlament

Junts per Catalunya ha registrado en el Parlament una petición para que el president Salvador Illa comparezca de forma urgente ante la Cámara. Así lo ha anunciado el secretario general del partido, Jordi Turull, acompañado de la presidenta del grupo parlamentario, Mònica Sales, y del portavoz de la formación, Josep Rius. La formación no da ni un día de tregua al president, que se ha reincorporado hoy al trabajo después de un mes de baja médica. Sin embargo, los posconvergentes no prevén por ahora pedir por escrito a Illa que se someta a una cuestión de confianza.

Turull ha afirmado que "tocaría" que el president "tomara la iniciativa" y sometiera su cargo a escrutinio de la Cámara, ya que solo él tiene la potestad de hacerlo. Sin embargo, el grupo parlamentario de Junts descarta exigirlo por la vía de una moción parlamentaria, como sí hicieron en el Congreso con Pedro Sánchez, aunque acabaron retirando la iniciativa. Tampoco contemplan impulsar una moción de censura, la única opción que la oposición tiene por reglamento para cesar al president.

El secretario general de la formación, como ya había hecho Carles Puigdemont a primera hora de la mañana, ha avisado a Illa de que no puede actuar como si "empezara de cero" ni como si "todo lo que ha pasado" en el último mes "le fuera ajeno". Los posconvergentes ponen el foco en el caos de Rodalies tras el accidente mortal en Gelida, pero también en las huelgas de médicos y docentes, en la gestión del brote de peste porcina o en el hecho de que las alertas por el temporal de viento del pasado jueves no se delimitaran por zonas.

Turull ha acusado a Illa de tener una actitud de "resignación" y de no tener "autoexigencia". "No ha explicado ninguna decisión a la altura de las circunstancias", ha aseverado, tras proclamar también que no hay "suficiente propaganda para ocultar tanta incompetencia".

Junts pidió el pasado viernes al president que se sometiera a una cuestión de confianza si no aceptaba cesar a la consellera de Territori, Sílvia Paneque. "Si no cumple con este mandato parlamentario, tal vez debería someterse a una cuestión de confianza para ver si el apoyo de los socios sigue vigente", afirmó Sales, un día después de que el Parlament volviera a reprobarla y a pedir que fuera relevada del cargo por la gestión de la red ferroviaria en Catalunya. Solo el PSC apoyó a la titular del departamento, los Comuns y Aliança Catalana se abstuvieron y el resto de grupos -incluido ERC, que es socio del Govern- votaron a favor de que fuera relevada.

Sin embargo, el Govern no tiene intención de atender la demanda, que no es de obligado cumplimiento, ya que solo el president de la Generalitat tiene la potestad de hacer cambios en el Executiu.

Noticias relacionadas

Los posconvergentes han querido limitar la rueda de prensa de este lunes al regreso de Illa a la Generalitat, y han declinado responder sobre otras cuestiones. Sin embargo, Turull sí ha lanzado un dardo a ERC al ser preguntado por el hecho de que la formación renuncie a la ley para que Catalunya recaude el IRPF que registró en el Congreso. "Sus cambios y renuncias pronto dejarán de ser noticia, nos tienen acostumbrados a ello", ha rematado.