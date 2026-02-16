El Gobierno y ERC negocian que el consorcio de inversiones obligue a ejecutar todo lo presupuestado y planifique a cinco años vista

El Gobierno y ERC están negociando la creación de un consorcio que gestione las inversiones del Estado en Catalunya con un objetivo principal: que se ejecute lo que se presupuesta en los Presupuestos Generales del Estado. En el pasado más reciente, demasiadas veces no se ha acabado ejecutando un porcentaje alto de lo previsto, es decir, se programa la inversión pero no se acaba realizando, al menos dentro de los plazos establecidos. Según ha podido saber EL PERIÓDICO de fuentes de la negociación, las conversaciones avanzan y se empiezan a perfilar los detalles de cómo será este instrumento. Llegar a un acuerdo final es esencial para que ERC acepte negociar los presupuestos catalanes. También lo es que haya avances con la recaudación del IRPF.

En primer lugar, la idea es que sea un "consorcio paritario" entre el Estado y la Generalitat. Esto significa que la composición de los órganos colegiados de gobierno y de administración del consorcio, "tanto en número de miembros como en derecho de voto", sería de un "50% para cada parte". Por lo tanto, ninguna de las dos partes estaría legitimada para tomar decisiones sin contar con la otra. Esto es importante, sobre todo, cuando eventualmente haya discrepancias.

Corresponderá al consorcio el impulso, la planificación, la gestión y la ejecución de las inversiones

Otra cuestión importante es que se plantea este consorcio como un "espacio de decisión compartida en materia de inversiones" para colaborar en cuatro acciones: "el impulso, la planificación, la gestión y la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya". Las dos partes asumen que, en las últimas décadas, no ha habido "una política adecuada de inversiones". El documento que se está preparando cita varios ejemplos, entre otros, la "baja ejecución en Rodalies" entre 2000 y 2020; los accesos ferroviarios pendientes al Port de Barcelona, y la capacidad "insuficiente" de la AP-7 entre Tarragona y Castelló y del eje viario del Pirineo (N-260).

Imagen reciente de la autopista AP-7, que ha tenido problemas de mantenimiento. / Zowy Voeten

La primera gran misión del nuevo consorcio, si la negociación llega a buen puerto, debería ser elaborar el "plan de inversiones de Catalunya", un documento que luego tendría que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Se busca que este plan incluya un informe sobre la situación actual de las infraestructuras en Catalunya y evalúe si se ha cumplido el Estatut en esta materia. Si no es así, se estudiaría si Catalunya tiene que recibir "compensaciones" del Estado por este motivo.

Después, se pretende que el plan defina un "estudio de necesidades de inversión" a corto, medio y largo plazo teniendo en cuenta cuestiones como la "identificación de inversiones estratégicas"; las actuaciones para corregir desajustes -infraestructuras que se deterioran- y finalmente las actuaciones "derivadas del cambio climático". Todo esto derivaría en la elaboración de un "plan quinquenal de inversión del Estado" en Catalunya que incluya la planificación de las inversiones a cinco años vista.

¿Cómo se ejecuta?

Definidos todos los planes, la clave es quién ejecutará las obras. ERC, y también el Govern de Illa, con quien hay sintonía en este asunto, quieren que el Gobierno acepte que el consorcio pueda gestionar de forma directa algunas de las inversiones a través de 'encomiendas de gestión'. Esto significa que el Estado pone el dinero y la Generalitat ejecuta la obra. La idea es que en un año el consorcio esté preparado para "asumir las inversiones prioritarias" y, en tres, "el resto de inversiones previstas".

Las 'encomiendas de gestión' serán una figura clave para ejecutar inversiones

Cuando el plan de inversiones esté aprobado, los fondos deberán luego incluirse en los Presupuestos Generales del Estado e iniciar las 'encomiendas de gestión' para el consorcio. A partir de aquí, el consorcio hará un informe anual sobre la ejecución y propondrá "medidas correctoras" si hay retrasos o incumplimientos. El objetivo es que haya unas "garantías mínima de ejecución del 95%" y que si no se llega a este porcentaje "sin causa justificada", el Estado deberá transferir a la Generalitat "la diferencia" hasta llegar al 100%. La negociación no está cerrada.

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en la Moncloa el 8 de enero. / JOSÉ LUIS ROCA

Estas cifras son muy ambiciosas si se tienen en cuenta las de los últimos años. Uno de los problemas que se han denunciado históricamente desde Catalunya ha sido que no se ejecutan las inversiones que se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado. Los últimos datos disponibles, un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), admitieron que en el primer semestre de 2024 solo se ejecutó un 20% de la inversión prevista en Catalunya. En el conjunto del año anterior, en 2023, no pasó del 45%. Uno de cada dos euros no llegó a invertirse.

Durante la negociación del consorcio, la parte catalana -ERC y Govern- ha defendido la "preocupación histórica" que hay en Catalunya por el "déficit de inversiones del Estado" en las infraestructuras, que son las que tienen que sostener "la actividad económica y social del país". También esgrimen que los mecanismos que se han impulsado hasta ahora no han funcionado, como la disposición adicional tercera del Estatut. De aquí la necesidad del consorcio.

Decisivo para los presupuestos de Illa

Fuentes conocedoras de las conversaciones explican que la negociación del consorcio se ha acelerado en los últimos días aprovechando que el secretario de Transportes, José Antonio Santano, se ha instalado en Barcelona por exigencia del Govern hasta que se arregle la crisis de Rodalies. El papel de Santano es clave para firmar el acuerdo con ERC para acelerar el tema. Un consorcio que, si acaba cerrándose, hará que el Govern y ERC se sienten a negociar los presupuestos de la Generalitat.

Noticias relacionadas

Paneles de trenes de Rodalies en la Estació de Sants. / Jordi Otix

La idea del Govern es presentar las cuentas catalanas en los próximos días, aprovechando también el regreso de Illa a su papel de president tras un mes de convalecencia. Para poder contar con ERC deberá tener la negociación del consorcio cerrada y también conseguir que el Gobierno de Sánchez haga gestos con el IRPF. Uno de ellos podría ser enmendar la propuesta de financiación que aún tiene que llevar al Congreso para que deje la puerta abierta a que Catalunya pueda recaudar el 100% de este impuesto en el futuro. "La recaudación y el consorcio son dos compromisos de la investidura de Illa y se tienen que cumplir. No cambiaremos el IRPF por el consorcio", avisan desde ERC.