Fallece Mari Luz Navarro, concejala socialista de Benidorm

La edil socialista de Benidorm Mari Luz Navarro Fuster ha fallecido tras luchar contra un cáncer. El funeral tendrá lugar este martes a las 12.00 horas en el Tanatorio Marina Baixa, cuyo velatorio será este lunes a partir de las 13.00 horas.

Maria Luz Navarro Fuster nació en Benidorm en 1962 en el seno de una familia humilde, y siempre manifestó una gran cercanía con todos aquellos asuntos relacionados con las tradiciones, la cultura y los orígenes de Benidorm. Ha sido miembro de la penya La Soca, de la Comissió de Festes Majors Patronals y de la Associació de Penyes. También fue fundadora de las fiestas de Santa Anna, cuando se recuperó, y fue su presidenta. Se integró desde sus orígenes en el Grup Carta de Poblament, que celebra cada año el otorgamiento de la Carta Pobla por parte del almirante Bernat de Sarrià a Benidorm, y ejerció de presidenta de esta entidad. Uno de los últimos actos en los que participó fue precisamente el acto central de conmemoración del 700 aniversario de Benidorm, el pasado 10 de mayo, en la plaça de Sant Jaume i Santa Anna. A pesar de encontrarse ya enferma, Mari Luz, movida por una enorme ilusión, realizó el esfuerzo para estar presente en el acto, arropada de quienes más la querían.

Militante de base del PSPV-PSOE de Benidorm, ejerció de secretaria de Alcaldía durante el mandato de Agustín Navarro, a quien le unía una profunda amistad desde la infancia (2009-2015). En 2019 se incorporó a la candidatura oficial del PSOE a las elecciones municipales, resultando elegida concejal, una responsabilidad que renovó en 2023 en la candidatura liderada por Cristina Escoda.

De forma paralela ha formado parte de las ejecutivas locales del PSPV desde 2022, así como del Pspv comarcal. En 2022 y 2023 ejerció de portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista. La enfermedad contra la que luchó la ha mantenido alejada de la primera línea desde noviembre del 2024.

Luto oficial

El Ayuntamiento de Benidorm ha decretado un día de luto oficial por el fallecimiento de la concejal Mari Luz Navarro Fuster.

Imagen emitida por el Ayuntamiento de Benidorm para declarar el día de luto por la edil. / INFORMACIÓN

Así, las banderas oficiales ubicadas en distintos espacios públicos de la ciudad ondearán desde las 12 del mediodía de hoy a media asta, como reconocimiento a la labor y servicio público prestado por Mari Luz Navarro durante su etapa como concejal del Consistorio benidormense durante los dos últimos mandatos, desde el año 2019 hasta la actualidad.

En nombre de la Corporación municipal y de la ciudad, el alcalde Toni Pérez se ha unido al dolor de familiares y amigos y ha expresado sus condolencias por esta pérdida, transmitiendo su “apoyo y cariño en estos tristes y dolorosos momentos”.