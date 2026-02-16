La ejecutiva de ERC en Girona dimite en bloque por un enfrentamiento con el candidato a las municipales

La ejecutiva local de ERC en Girona ha dimitido este lunes en bloque para evitar que prospere una moción de censura impulsada por más de la mitad de la militancia a finales de enero. Todo ello, con el trasfondo de que en octubre los republicanos incorporaron a 22 nuevos militantes afines al alcaldable de la formación, Marc Puigtió, y habría sido gracias a estos como habría prosperado la moción. Puigtió, cuando fue elegido, expresó que era necesario “renovar” la sección local y, en las últimas semanas, ha criticado diferentes gestiones del gobierno municipal, con ERC formando parte del tripartito junto con Guanyem y Junts.

Según ha podido saber Diari de Girona -del grupo Prensa Ibérica como EL PERIÓDICO-, la asamblea por la moción de censura se celebrará este martes por la tarde, tal como se ha recordado en un correo que han recibido los militantes este lunes por la tarde. Aun así, el hasta ahora presidente de la ejecutiva local de ERC, Joan Sibill, ha señalado que “no se puede hacer una moción de censura contra una ejecutiva que no existe”. En la asamblea está previsto votar la moción de censura y proponer una nueva junta, con Salva Romero —que ya estaba dentro de la ejecutiva saliente— como presidente. Romero es uno de los afines a Puigtió. Sibill también ha criticado que no se podía “garantizar” su derecho a “defensa” en esta moción, ya que en el orden del día solo estaba previsto el punto de la moción y un turno abierto de palabra. Un aspecto que considera “muy grave” y una “vulneración directa de los principios democráticos más básicos”.

Sibill también se ha quejado de que no conocen “el contenido ni el argumento de la moción de censura”. De hecho, en un comunicado, la propia ejecutiva detalla que la decisión de dimitir se ha producido con la “voluntad de no legitimar ni participar en un proceso falto de transparencia y de garantías”. La ejecutiva saliente también explica que “ha actuado siempre con lealtad al partido, respeto a la militancia y sentido de responsabilidad institucional”.

Críticas a Puigtió

La ejecutiva local de ERC en Girona ha defendido que “desde el primer momento” han actuado para “preservar la unidad del partido y respetar la voluntad de la militancia”. Por eso recuerdan que se han hecho esfuerzos sin “ninguna correspondencia real” para frenar la división interna de la formación. Por un lado, estaba la candidatura de Marc Puigtió (que cuenta con el apoyo de Oriol Junqueras), que ya avisó de que se presentaría en las municipales con el nombre de la plataforma que él creó, Moviment Gironí. Y, por otro, la candidatura de Àdam Manyé, impulsada para dar continuidad al hasta ahora cabeza de lista, Quim Ayats.

Más adelante, la dirección nacional y regional planteó un “acuerdo de mínimos” que se basaba en el reglamento de las municipales de 2027 y en el respeto a los resultados democráticos de la asamblea. Eso suponía una oportunidad para “cerrar filas y reforzar el proyecto colectivo” de los republicanos. La ejecutiva local lo firmó, pero, en cambio, Marc Puigtió no lo hizo, “contribuyendo a perpetuar el conflicto”.

Cuando Puigtió fue elegido candidato para las municipales de 2027 en un proceso de primarias celebrado en septiembre, la ejecutiva integró al candidato en el órgano de gestión del partido en el ámbito municipal para “reforzar esta voluntad de coordinación y entendimiento”. De hecho, el resultado de las primarias fue ajustado y Puigtió ganó por solo un voto a Manyé. Además, con polémica, ya que se declaró nulo un voto que marcaba el sentido del voto, de manera incorrecta, del perdedor. Tras algunas alegaciones se ratificó la decisión de darlo por nulo.

Bertran vuelve al ataque

El actual concejal de ERC en el Ayuntamiento de Girona, Àdam Bertran, siempre ha sido muy crítico con la entrada de Puigtió y de Moviment Gironí en el panorama de la ciudad, algo que ha evidenciado la división en dos bandos dentro de la formación. Este lunes, Bertran ha vuelto al ataque y ha señalado que en la comisión organizadora de la moción de censura habían puesto “a una persona de ERC Nacional, a uno que ya estuvo en la polémica asamblea del voto nulo, y a uno que formaba parte de la ejecutiva actual, que no ha participado, que dimitió el día antes de presentar la moción de censura”. “Todo limpio”, ha espetado en las redes sociales.

Además, al igual que ha indicado Sibill, ha escrito que se ha enviado un recordatorio para la asamblea de este martes en la que se prevé “votar contra una ejecutiva que ya no existe”. “Quieren barrer el republicanismo en Girona”, ha lamentado, añadiendo que “está quedando un partido bonito, bonito”.

Nuevos cargos

Todo apunta a que en la asamblea de este martes podría salir ya una nueva ejecutiva local encabezada por Salva Romero. Sin embargo, la ejecutiva saliente pide que haya un proceso de votación que se haga con “todas las garantías democráticas y con pleno respeto a los derechos de toda la militancia”. Sibill ha indicado que debe ser un proceso “abierto a todo el mundo”.

Noticias relacionadas

En cualquier caso, piden que, si se lleva a cabo, se haga “un proceso abierto, plural y participativo” que permita que el conjunto de la militancia elija una nueva ejecutiva que “nazca con la voluntad de construir colectivamente y de fortalecer el proyecto” de ERC en la ciudad. “Esquerra Republicana no pertenece a ninguna persona, sino a su militancia”, afirma la ejecutiva saliente.