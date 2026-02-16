Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polémica en Salut

ERC, Comuns y CUP exigen a la consellera Pané que retire los incentivos a los CAP por acortar las bajas médicas

Los tres partidos se coordinan para reclamar explicaciones al Govern en plena negociación de los presupuestos y de huelga de médicos

Salut defiende que incentivar a los CAP para que las bajas laborales no se alarguen reducirá tiempos de espera en pruebas diagnósticas

Catalunya condiciona parte de los fondos de los CAP a evitar bajas demasiado largas

La consellera de Salut, Olga Pané, durante una entrevista en su despacho de la conselleria.

La consellera de Salut, Olga Pané, durante una entrevista en su despacho de la conselleria. / Jordi Otix

Sara González

Sara González

Barcelona
En la primera jornada de huelga de médicos de esta semana y justo con el debate de presupuestos abiertos de par en par, ERC, Comuns y CUP han salido en tromba contra la consellera de Salut, Olga Pané, por defender incentivos para que los CAP acorten las bajas laborales. Los tres partidos han exigido que la medida sea retirada y se han coordinado exigir que comparezcan en el Parlament el secretario general de la Conselleria de Salut y el de Empresa i Treball para que den explicaciones sobre los criterios que se están aplicando, una reclamación que se suma a la comparecencia de Pané que ya registraron la semana pasada.

"La sanidad pública no se defiende presionando a médicos ni culpabilizando a pacientes, sino reforzando la atención primaria", ha asegurado la coordinadora nacional de Catalunya en Comú, Candela López. La dirigente ha reclamado que esa medida del Govern sea retirada porque "atenta" contra el derecho de los trabajadores y la salud de las personas. "Catalunya necesita menos presión sobre los CAP y más recursos, más profesionales y más tiempo para cuidar bien a la gente", ha reivindicado, además de señalar que está lógica de incentivos se parece a la de la sanidad privada y el modelo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

También ERC se ha opuesto frontalmente a la propuesta de Pané. Su portavoz adjunto en el Parlament, Jordi Albert, ha dicho que es una medida que "va en contra de los derechos de las personas trabajadoras". Según los republicanos, la consellera está enviando el mensaje de que los "médicos no hacen bien su trabajo" y que desde el Govern se "priorizan los criterios economicistas por encima de los criterios médicos". "Es una indecencia", ha criticado.

Asimos, la CUP, que la semana pasada destapó el caso en el Parlament, ha acusado a la consellera de hacer "chantaje a los médicos de familia". "Nosotros esto pensamos que es lamentable e inadmisible", ha aseverado su portavoz, Su Moreno. Coincidiendo con el regreso a Palau de Salvador Illa, la cupaire ha exigido al president que su discurso en defensa de la sanidad pública vaya acompañada de políticas y ha mostrado su apoyo a la huelga.

Equilibrios con el estatuto propio

Más equilibrios han tenido que hacer los Comuns ante uno de los principales motivos que ha llevado a los médicos a protestar, el estatuto propio, teniendo en cuenta que el parón es a escala estatal y que la ministra de Sanidad, Mónica García, forma parte de Sumar. La dirigente de los Comuns ha defendido que los profesionales sanitarios compartan un estatuto marco único que regule sus condiciones laborales. "Este posicionamiento no está reñido con la necesidad de abordar algunas mejoras de las condiciones laborales que piden", ha asegurado.

Noticias relacionadas

Justo el día en que el president Salvador Illa ha retomado su agenda tras un mes de baja médica, los Comuns han celebrado su regreso y que haya reconocido en su declaración institucional que Catalunya atraviesa días "difíciles". A partir de ese "principio de realidad", le ha pedido al Govern que reactive la agenda y que tome cartas en el asunto retirando los incentivos en los CAP y, también, apostando por la limitación de la compra especulativa de vivienda después del aval que han dado los expertos consultados.

