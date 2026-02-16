Los Comuns cargan contra la consellera Pané: "La sanidad pública no se defiende presionando a médicos"

En la primera jornada de huelga de médicos de esta semana y justo en plena negociación de presupuestos con el Govern, los Comuns han cargado contra la consellera de Salut, Olga Pané, por defender incentivos para que los CAP acorten las bajas laborales. "La sanidad pública no se defiende presionando a médicos ni culpabilizando a pacientes, sino reforzando la atención primaria", ha asegurado la coordinadora nacional de Catalunya en Comú, Candela López. De hecho, la formación ha solicitado la comparecencia de la consellera en el Parlament para que dé explicaciones sobre esta política que defiende su departamento.

La dirigente ha reclamado que esa medida del Govern sea retirada porque "atenta" contra el derecho de los trabajadores y la salud de las personas. "Catalunya necesita menos presión sobre los CAP y más recursos, más profesionales y más tiempo para cuidar bien a la gente", ha reivindicado, además de señalar que está lógica de incentivos se parece a la de la sanidad privada y el modelo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

Más equilibrios ha tenido que hacer López ante uno de los principales motivos que ha llevado a los médicos a la huelga, el estatuto propio, teniendo en cuenta que el parón es a escala estatal y que la ministra de Sanidad, Mónica García, forma parte de Sumar. La dirigente de los Comuns ha defendido que los profesionales sanitarios compartan un estatuto marco único que regule sus condiciones laborales. "Este posicionamiento no está reñido con la necesidad de abordar algunas mejoras de las condiciones laborales que piden", ha asegurado.

Noticias relacionadas

Justo el día en que el president Salvador Illa ha retomado su agenda tras un mes de baja médica, los Comuns han celebrado su regreso y que haya reconocido en su declaración institucional que Catalunya atraviesa días "difíciles". A partir de ese "principio de realidad", le ha pedido al Govern que reactive la agenda y que tome cartas en el asunto retirando los incentivos en los CAP y, también, apostando por la limitación de la compra especulativa de vivienda después del aval que han dado los expertos consultados.