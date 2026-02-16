Huelga en la sanidad
Los Comuns cargan contra la consellera Pané: "La sanidad pública no se defiende presionando a médicos"
En plena negociación de presupuestos, exigen al Govern que retire los incentivos a los CAP para que acorten las bajas laborales
Salut defiende que incentivar a los CAP para que las bajas laborales no se alarguen reducirá tiempos de espera en pruebas diagnósticas
Catalunya condiciona parte de los fondos de los CAP a evitar bajas demasiado largas
En la primera jornada de huelga de médicos de esta semana y justo en plena negociación de presupuestos con el Govern, los Comuns han cargado contra la consellera de Salut, Olga Pané, por defender incentivos para que los CAP acorten las bajas laborales. "La sanidad pública no se defiende presionando a médicos ni culpabilizando a pacientes, sino reforzando la atención primaria", ha asegurado la coordinadora nacional de Catalunya en Comú, Candela López. De hecho, la formación ha solicitado la comparecencia de la consellera en el Parlament para que dé explicaciones sobre esta política que defiende su departamento.
La dirigente ha reclamado que esa medida del Govern sea retirada porque "atenta" contra el derecho de los trabajadores y la salud de las personas. "Catalunya necesita menos presión sobre los CAP y más recursos, más profesionales y más tiempo para cuidar bien a la gente", ha reivindicado, además de señalar que está lógica de incentivos se parece a la de la sanidad privada y el modelo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.
Más equilibrios ha tenido que hacer López ante uno de los principales motivos que ha llevado a los médicos a la huelga, el estatuto propio, teniendo en cuenta que el parón es a escala estatal y que la ministra de Sanidad, Mónica García, forma parte de Sumar. La dirigente de los Comuns ha defendido que los profesionales sanitarios compartan un estatuto marco único que regule sus condiciones laborales. "Este posicionamiento no está reñido con la necesidad de abordar algunas mejoras de las condiciones laborales que piden", ha asegurado.
Justo el día en que el president Salvador Illa ha retomado su agenda tras un mes de baja médica, los Comuns han celebrado su regreso y que haya reconocido en su declaración institucional que Catalunya atraviesa días "difíciles". A partir de ese "principio de realidad", le ha pedido al Govern que reactive la agenda y que tome cartas en el asunto retirando los incentivos en los CAP y, también, apostando por la limitación de la compra especulativa de vivienda después del aval que han dado los expertos consultados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
- Yolanda Díaz prevé asistir con los ministros de Sumar al acto del 21 para lanzar la nueva coalición de izquierdas
- Anticorrupción abre la puerta a rebajar aún más su petición de cárcel para Aldama en función de lo que declare en el juicio
- El PP ve más tocado a Sánchez tras la nueva reprobación de Puente y las cesiones a Junts para la ley de multirreincidencia
- Un exresponsable de una constructora asegura que Pujol Ferrusola le ofreció gestionar su personal si le adjudicaban obras en Madrid
- Las redes ultras atacan a la monarquía mientras Vox marca distancias con el Rey
- Hacienda localiza cajas de seguridad, inversiones y cheques del despacho de Montoro del que se desconoce el 'beneficiario último
- Vivienda plantea a sus socios penalizar en el IRPF a los caseros que suban precios para salvar el decreto de alquileres