Los Mossos detectaron el año pasado 204 alertas por posibles procesos de radicalización, un 62% relacionados con yihadismo

Desde 2015, la Comisaría General de Información (CGINF) de los Mossos d’Esquadra ha impulsado, junto con otros departamentos de la Generalitat, diversos planes de prevención de los extremismos violentos, denominados #PREV. El objetivo es mitigar el riesgo de esta radicalización en Catalunya por lo que se aplican estos protocolos #PREV para prevenir y detectar estos procesos extremistas.

Gracias a estos protocolos, el año pasado se identificaron 204 alertas, de las cuales 161 correspondían a procesos de radicalización violenta y 47 a casos de impacto educativo y social que, aunque no estaban directamente asociados a extremismos violentos, fueron abordados gracias a la coordinación con centros educativos. En 2024 fueron 206 alertas de las que 159 correspondían a posibles procesos de radicalización violenta y 47 a casos de impacto educativo y social,

Estas detecciones se realizaron en fases tempranas, sin que estos casos llegaran a convertirse en una amenaza concreta para la sociedad. Cada caso fue evaluado de manera individual y se aplicaron intervenciones educativas, policiales, sociales o judiciales.

De los casos conocidos, un 62% estaban relacionados con el yihadismo, un 11% con la ultraderecha y un 6% con extremismos de otras etiologías. El 21% restante se refería a casos de impacto educativo y social que afectaban a la cohesión social y la convivencia en centros educativos y centros de menores de protección. Del total de alertas recibidas, 13 comportaron su notificación a la Fiscalía y la apertura de diligencias penales. Tres de estos casos estaban vinculados al ámbito de la ultraderecha y diez estaban relacionados con el yihadismo.

Son unas cifras similares a las de 2024, cuando del total de alertas recibidas, cuatro comportaron su notificación a la Fiscalía de Menores a efectos de protección (menores de 14 años especialmente vulnerables frente a discursos extremistas) y ocho a la Fiscalía. Se instruyeron diligencias penales en tres casos vinculados a la ultraderecha; cuatro al yihadismo, y un último caso sin ámbito definido.

Entre las funciones policiales dentro de esta prevención están las jornadas formativas que en 2025 aumentaron un 20% respecto al año anterior. En concreto, la Comisaría General de Información organizó 243 formaciones dirigidas a un total de 6.344 profesionales de distintos sectores. El objetivo de estas sesiones es mejorar la comprensión de los procesos de radicalización violenta, identificar los riesgos que comportan, ampliar la red de colaboración para su prevención e impulsar mecanismos de intervención individualizados en los casos detectados.

El contenido y el material pedagógico de estas formaciones fueron diseñado por un equipo de expertos de la Comisaría General de Información, con la colaboración de los departamentos de Educación y Formación Profesional, Derechos Sociales e Inclusión, Justicia y Calidad Democrática.

En cuanto a la coordinación del #PREV, los Mossos d’Esquadra han participado en 366 reuniones en distintos ámbitos: colaboración con las policías locales, reuniones regionales de coordinación interna, mesas multiagencia, mesas centrales de trabajo y juntas territoriales de evaluación y seguimiento. Estos encuentros tienen como objetivo hacer seguimiento del funcionamiento de los programas #PREV y de los casos trabajados, así como evaluar y mejorar estos planes de prevención.

El peligro de las redes

Las organizaciones extremistas violentas han encontrado su mejor medio para la propagación de sus discursos de odio a través de las redes digitales, donde se generan dinámicas de captación o autoradicalización de personas vulnerables (sobre todo adolescentes y jóvenes) y se crean espacios de retroalimentación ideológica.

La CGINF, mediante su unidad especializada en redes, participa en el Protocolo europeo de respuesta ante situaciones de crisis online, coordinado por la Unidad de Referencia de Internet (IRU) de Europol y en España por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). El objetivo final de este protocolo es la retirada de contenidos online relacionados con el terrorismo, denominados Referrals Actions Day (RAD), en el menor tiempo posible.

Estas acciones operativas conjuntas, puestas en marcha en 2015, tienen como finalidad identificar y notificar contenido terrorista o extremista violento para su posible retirada y, de este modo, mitigar la expansión de narrativas extremistas en la red. La última acción liderada por el CITCO en la que participaron los Mossos d’Esquadra junto con otras policías del Estado y de Europa tuvo lugar entre el 14 de abril y el 27 de mayo del año pasado. El operativo culminó con la retirada de más de 2.000 contenidos terroristas y de extremismos violentos diseñados para menores y alojados en las principales redes sociales.

Cooperación internacional

El año pasado, especialistas de la CGINF participaron activamente en el Knowledge Hub on Prevention of Radicalisation, plataforma europea de conocimiento y cooperación creada por la Comisión Europea con el objetivo de mejorar la prevención de la radicalización violenta y el extremismo en la Unión Europea. Esta participación se centró en ámbitos como prisiones, rehabilitación y reintegración, nuevas tecnologías y dimensión online, dimensión local, polarización y construcción de resiliencia, actores solitarios y problemáticas de salud mental, factores globales y geopolíticos e influencias extranjeras no deseadas.

En cuanto a la colaboración con entornos académicos y redes de expertos, la CGINF también ha publicado dos artículos científicos conjuntamente con la Universidad de Córdoba y la Universidad de Granada: 'Factores de riesgo y de protección en el proceso de radicalización de la célula terrorista del 17-A' en la revista Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggressions, y 'El proceso de radicalización de la célula terrorista del 17-A, o cómo el extremismo puede dejar su huella en el lenguaje' en la revista Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación.

El deporte para prevenir

A lo largo de 2025, los protocolos #PREV han continuado desarrollándose en los distintos ámbitos en los que estaban implantados: la comunidad educativa, la protección de la infancia y la juventud, la proximidad policial, los agentes rurales, la ejecución penal, los servicios sociales y las comunidades religiosas y asociaciones culturales.

Paralelamente, también se ha impulsado la colaboración con la Federación Catalana de Fútbol para la prevención de la radicalización violenta en el ámbito del fútbol con el inicio de la campaña “Un solo equipo contra el extremismo violento”. Según Mossos, el deporte es el tercer contexto educativo en el que niños, niñas y adolescentes pasan más tiempo después de la familia y la escuela y por eso la policía cree que "es un entorno idóneo para trabajar la garantía de derechos en la infancia y la adolescencia".

En el marco de esta campaña, se han realizado cuatro formaciones dirigidas a 145 profesionales del ámbito del fútbol.

Desde Mossos se recuerda que esta semana se ha celebrado el Día Internacional para la Prevención del Extremismo Violento cuando conduce al Terrorismo y por eso reafirman su "compromiso en la lucha contra la expansión de la radicalización violenta en cualquiera de sus fases".