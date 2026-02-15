Reincorporación del President
Dalmau hace balance de un mes de crisis sucesivas en ausencia de Illa: "Gobernar es decidir"
“Cataluña es un país magnífico. De todo esto saldremos más fuertes”, ha expresado el conseller en referencia a Rodalies, las huelgas de maquinistas y profesores y los temporales
Albert Dalmau, Conseller de la Presidència, quien asumió provisionalmente el mando de la Generalitat durante la baja médica que ha mantenido a Salvador Illa alejado del cargo, compartió este domingo su balance de un mes que definió como “extraordinario” para él y para Cataluña. “La baja del presidente, un temporal con fuertes lluvias que paralizó parte del país, un accidente ferroviario en Gelida con la pérdida de una vida humana y varios heridos, la mayor crisis ferroviaria que ha vivido el país, la huelga de maquinistas, una importante huelga en educación y un temporal de viento que, nuevamente, obligó a tomar medidas en toda Cataluña”, hacía recuento Dalmau en un mensaje de agradecimiento que ha compartido antes de la reincorporación de Illa.
Dalmau agradeció el apoyo recibido a sus compañeros y a Illa, en un momento especialmente intenso por la gestión simultánea de la crisis ferroviaria, los temporales y las huelgas de maquinistas y profesorado. “Un agradecimiento, como decía, en primer lugar al presidente, por su confianza y guía durante todos estos días. Muchas de las cosas que hemos hecho son las que hemos aprendido de su manera de ser, de dirigir y de entender la política", ha expresado el consejero.
En la carta, Dalmau hace autocrítica y destaca la crisis de Rodalies como un punto de inflexión. “Todas las decisiones que hemos tomado han tenido un doble objetivo: en primer lugar, garantizar la seguridad de las personas... y, en segundo lugar, sentar las bases para resolver de una vez por todas el problema de Rodalies en Cataluña”. Finalmente, hizo un llamamiento a la unidad y al consenso para afrontar los retos de Cataluña, desde infraestructuras y energía hasta demografía y competitividad. “Gobernar es decidir. (...)Cataluña es un país magnífico. De todo esto saldremos más fuertes”, concluyó.
