Los Comuns se alinean con el frente de izquierdas que pide Rufián al tiempo que relanzan la coalición con Sumar

Tras tacharlo inicialmente de ser un posicionamiento "individualista", los Comuns han ido modulando esta semana su discurso hasta acabar aplaudiendo el frente de izquierdas al que apela el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Especialmente después de que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau haya aplaudido la propuesta y haya hecho un llamamiento a priorizar objetivos por encima de las siglas. Sin embargo, al tiempo que están reconociendo que "hay que ser más", los Comuns ultiman el relanzamiento de su coalición electoral con Sumar, Izquierda Unida y Más Madrid, algo que topa con esa aspiración verbalizada de poder ir más allá de esos cuatro partidos.

Colau ha dejado por escrito en un artículo en Eldiario.es que lo que no puede hacer la izquierda es volver a caer en los "errores" del pasado. Cita a modo de ejemplo las "peleas internas por rivalidades personales" o un funcionamiento excesivamente "centralista" de los partidos estatales. Defiende a Rufián de las críticas recibidas por parte de otros dirigentes de izquierdas y avala la "unidad" pese a las diferencias, dando a entender que la alianza que se presentará el sábado que viene en Madrid puede no ser suficiente para frenar a la extrema derecha.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, este domingo en Vilanova i la Geltrú / ACN

Tras ese posicionamiento, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha definido como "muy positivo" el debate planteado por el diputado republicano, pero ha sido más comedido que la exalcaldesa asegurando que aún "hay tiempo" hasta las elecciones generales para una entente "en condiciones" que vuelva a ser "ganadora". Su mejor baza, ha subrayado, es que el Gobierno continúe y agote el año y que medio que le queda, además de impulsar medidas que jueguen "a favor" de la gente. En Catalunya, ha recordado, es "fundamental" que el Govern de Salvador Illaapruebe la limitación de la compra especulativa para aprobar los presupuestos.

Negociaciones en Madrid y Barcelona

En seis días, Urtasun, como el resto de ministros bajo el paraguas de Sumar, asistirá al acto en Madrid en el que, bajo el lema 'Un paso al frente', se alumbrará el nuevo artefacto electoral, del que por ahora no forman parte otros partidos como Podemos, Compromís, Més per Mallorca o Chunta Aragonesista. Todos ellos están invitados a la puesta de largo, pero sin que ninguno haya garantizado que vaya a suscribir la alianza. La coordinadora nacional de Catalunya en Comú, Candela López, es el enlace del partido catalán con los partidos con los que ya han decidido coaligarse. En declaraciones a EL PERIÓDICO, explicó esta semana que una de las aspiraciones es que el nuevo proyecto se rija por una dinámica "plurinacional" en lugar de que opere la lógica "centralista", como sucedió en 2023 con el paraguas de Sumar y, antes, con el de Unidas Podemos.

Pese al entusiasmo exhibido por Colau con la propuesta de Rufián para explorar el entendimiento de la izquierda en un solo bloque, hasta ahora los Comuns han mantenido conversaciones en Catalunya con el PSC, ERC y la CUP para tratar de consensuar prioridades comunes, pero sin tener en el radar ir juntos en un mismo proyecto electoral. Además, la formación de Oriol Junqueras ha rechazado que la propuesta de su líder en Madrid forme parte de sus planes, de la misma manera que han declinado la oferta partidos como Bildu o el BNG. Todos ellos han dejado claro que no van a renunciar a sus siglas y arraigo territorial.

Rufián y Junqueras el día que fue confirmado candidato en las generales de 2023. / Toni Albir / Efe

A la espera de cómo evolucionan los distintos llamamientos, lo que sí que queda claro es que los Comuns destierran de sus declaraciones la valoración de que lo propuesto por Rufián sea algo "personal" desde el momento en que Colau, que desde 2023 mantiene una relación más distante que antaño con Yolanda Díaz, le ha dado la "bienvenida". Lo que sí que insisten por activa y por pasiva es que no es el momento de hablar de liderazgos en la izquierda, pese a que no son pocos los que en los Comuns alientan que la exalcaldesa regrese al ruedo, pero esta vez con el reto de irrumpir en el ámbito estatal. Por ahora, ella misma ha descartado que tenga esa intención, pese a que ha dejado claro que sí que está dispuesta a contribuir al debate sobre la unidad.