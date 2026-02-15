La Generalitat apuesta por Bizum y cuadriplica los pagos instantáneos que recibe: de 300.000 euros a 1,4 millones

Una de las banderas del actual mandato del Govern de Salvador Illa es conseguir una reducción de la burocracia que mejore las relaciones de los ciudadanos con la administración. Para lograr este objetivo, una de las medidas implementadas ha sido potenciar el uso de Bizum -la aplicación de pagos instantáneos- para el cobro de algunos trámites y tasas que factura la Generalitat. La idea es reducir los pagos con tarjeta o las transferencias bancarias para ahorrar tiempo a los catalanes.

Según datos a los que ha tenido acceso por EL PERIÓDICO, el importe que cobró la Generalitat a través de esta 'app' pasó de los 299.328,08 euros en 2024 a los 1.395.335,50 en 2025. Eso son casi cinco veces más. También se han multiplicado las operaciones. En 2024 la administración catalana tenía 37 trámites que admitían el cobro por Bizum y recibió 7.886 pagos a través de este mecanismo. En el ejercicio posterior ya había 173 trámites vinculados con la 'app' y las operaciones crecieron hasta 30.717, un 289,5% más.

¿Qué pagos son más frecuentes a través de este sistema? En 2025 destacaron cuatro por encima del resto. El que generó más volumen fue el de las autorizaciones de residencia y trabajo en las contrataciones en origen, con 263.000 euros. Le siguen la tasa que pagaron los aspirantes a Mossos d'Esquadra (258.000 euros); la tasa para participar en pruebas para obtener certificados de catalán (171.000 euros) y la tasa que se paga para homologar y convalidar títulos no universitarios extranjeros (150.000 euros).

En conversación con EL PERIÓDICO, el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, argumenta que la apuesta por el Bizum es una forma de "adaptar" la administración "a los hábitos reales actuales de la ciudadanía". "Vemos que hay una adopción creciente sostenida del Bizum y lo que hacemos es incluirlo en el rediseño de los trámites [administrativos]. La Generalitat no puede quedarse atrás de los hábitos de los ciudadanos", concluye.

¿En qué mejora Bizum la relación con la administración? En rapidez y fluidez, alegan desde la Generalitat. No hay que introducir ni los datos personales ni números de tarjetas, un procedimiento en el que a veces se registran errores que obstaculizan el trámite. También se evitan transferencias bancarias, que aún son menos ágiles en la ejecución.

Expansión de su uso

La idea del Govern es que este 2026 se amplíen los pagos instantáneos a otros trámites administrativos. Por ejemplo, en las tasas que se tienen que pagar para las convocatorias de personal del Servei Català de la Salut (CatSalut). También se incluirá en la convocatoria de aspirantes a las plazas de inspector de los Mossos d'Esquadra y para los permisos de explotación minera. Son iniciativas, argumenta Tort, que tienen que ir "impactando positivamente en la reforma de la administración para hacerla más ágil, inteligente, simple y amable".

Las transacciones con Bizum se han hecho tan comunes que el Ministerio de Hacienda también ha tenido que moverse. En diciembre de 2025 informó que a partir de febrero de 2026 las entidades financieras informarán mensualmente a la Agencia Tributaria de la facturación acumulada cada mes y realizada a través de esta 'app' por empresarios y profesionales.

La Generalitat, aunque no esté afectada por esta medida de Hacienda, asegura que también tiene blindada la utilización de la 'app'. La directora general de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, Ester Manzano, expone que la administración tiene un acuerdo con los bancos y que, a través de la Intervención General de la Generalitat, se da una "trazabilidad a los pagos". "Como la ciudadanía está habituada al Bizum, hemos querido que también esté presente en la simplificación administrativa", resume.

2025 fue un año de récord para Bizum. Al cierre del año, la solución de pago inmediato de la banca española alcanzó el hito de los 30,6 millones de usuarios, lo que supone un crecimiento del 13,2% respecto al ejercicio anterior. El volumen de transacciones movió 67.700 millones de euros. Bizum es ya el segundo método de pago favorito en España, solo por detrás de las tarjetas tradicionales.

Otras medidas

La reforma de la administración es uno de los pilares de la legislatura del president Salvador Illa. Desde que se anunció, la Generalitat ya ha implementado algunas medidas más allá del Bizum. Por ejemplo, impulsó un cambio integral en su web. También ha suprimido la cita previa obligatoria como requisito previo para relacionarse con la Generalitat y ha reconocido el 'derecho al error' para evitar conflictos judiciales cuando se producen errores al conceder ayudas a personas vulnerables. Hay otros proyectos pendientes que requerirán de más tiempo porque hay que llevarlos al Parlament. Por ejemplo, la Generalitat quiere cambiar el acceso a la función pública y también profesionalizar los directivos del sector público.