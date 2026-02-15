Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva coalición

Colau cierra filas con el frente de izquierdas de Rufián: "Necesitamos ser más, los objetivos por delante de las siglas"

Los Comuns defienden que la nueva alianza estatal de izquierdas sea de obediencia "plurinacional" y no "centralista"

Rufián y ERC chocan por el frente de izquierdas: ¿qué motivos hay detrás y cómo queda su relación con Junqueras?

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau / David Zorrakino / Europa Press

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Faltan solo seis días para que los partidos a la izquierda del PSOE que forman parte del Gobierno -Sumar, Comuns, IU y Más Madrid- presenten su nueva coalición para las elecciones generales. En esa cuenta atrás, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha irrumpido en el debate para advertir de que la unidad, por encima de las siglas, es requisito imprescindible para combatir a la extrema derecha y ha cerrado filas con el frente de izquierdas que abandera el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Lo hizo ya el viernes y lo vuelve a hacer este domingo en un artículo en Eldiario.es en el que agradece al dirigente republicano su paso adelante.

"He escuchado a algunos compañeros de partidos de izquierdas visiblemente molestos con las declaraciones de Gabriel Rufián, quien ha abierto el debate a nivel público sobre la necesidad de unirse para evitar que pueda haber un gobierno de PP con Vox. Yo, en cambio, me alegro sinceramente de que haya explotado este debate, y le doy las gracias a Gabriel Rufián por su posicionamiento", asegura en ese texto.

Me alegro sinceramente de que haya explotado este debate, y le doy las gracias a Gabriel Rufián por su posicionamiento

De hecho, ante los que han criticado al dirigente, algunos de ellos dentro del espacio de Sumar, por no haber gobernado nunca, la exalcaldesa replica que hay que acoger "todo acto de diálogo", como el que él plantea: "A todo eso yo digo: bienvenido sea. Necesitamos ser más y necesitamos todos los talentos: los que saben gestionar y aprobar medidas que mejoran la vida de la gente, necesitamos a quienes saben hacer pactos desde la discreción, y necesitamos a quienes saben comunicar y conectar con el sentido común. Lo necesitamos todo".

Colau insiste en que lo que está en juego no es el futuro de la izquierda, sino el "bienestar" de la población. "Si Abascal y Ayuso llegan a la Moncloa, podemos tener a un ICE en las calles de nuestros pueblos y ciudades, como en Mineápolis, persiguiendo a gente sólo por ser migrante, feminista o LGTBI", advierte.

Es por ello que apela a poner "los objetivos por delante de las siglas" y que se atiendan todas las peticiones de diálogo desde las formaciones progresistas para unirse "más allá de las diferencias". Colau advierte de que no es momento ahora de discutir liderazgos y llama a la izquierda a dejar atrás sus "errores", basados en "pelas internas por rivalidades personales o discrepancias puramente tácticas" o "excesos centralistas" de los partidos estatales. "Que en ningún caso sea por nosotros que la derecha y la extrema derecha puedan gobernar en España", concluye.

