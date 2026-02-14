Sánchez alerta contra el rearme nuclear ante una Conferencia de Seguridad volcada en la defensa europea

"Humildemente les pido a las grandes potencias que detengan el rearme nuclear", afirmó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ante una Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) volcada en el nuevo papel de una Europa reforzada en materia defensiva y donde el eje franco-alemán habla ya de nuevos conceptos para la disuasión nuclear. Para el líder español, la respuesta debe ser la creación de un ejército europeo, "y no dentro de diez años, sino ahora", afirmó, para concluir que el rearme que ahora precisa el mundo es "el moral".

Sánchez lanzó esta llamada en una intervención ante la MSC, previa al debate que mantuvo a continuación con la líder danesa, Mette Frederiksen, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, ambos abanderados del rearme europeo y del reforzamiento del flanco este de la OTAN. Frederiksen, miembro de la familia socialdemócrata como Sánchez, alertó de que, pese a que el presidente Donald Trump descarta ahora el uso de la fuerza militar para hacerse con Groenlandia, persiste en su deseo de hacerse con el control de la isla ártica, territorio autónomo danés.

"¿Pasó la crisis? No, esa crisis no ha pasado. El deseo de Trump sigue siendo el mismo. Y nosotros, el Reino de Dinamarca, estamos en desacuerdo con ese objetivo", afirmó Frederiksen, respecto al conflicto surgido entre su país y Estados Unidos por el propósito del líder de la superpotencia estadounidense de anexionarse esa la isla. El apoyo cerrado del conjunto de países europeos a Dinamarca ha limado asperezas, a lo que siguió el anuncio de Trump en Davos descartando el uso de la fuerza militar. La activación de la misión de la OTAN ‘Centinela Ártico’ ha contribuido a tranquilizar los ánimos de Trump, que acusaba a Dinamarca de negligir la defensa de la isla ártica. "Estamos de acuerdo en que tenemos que hacer todos más, a escala colectiva, en su defensa. El Ártico es muy grande. Y éste es el siglo del Ártico", explicó Frederiksen.

El conservador Stubb, a quien se atribuyen cercanías personales y políticas con Trump, defendió en el debate compartido la clara apuesta de su país por el rearme y el gasto en defensa, algo que, recordó, es anterior al ingreso acelerado la OTAN, precipitado por la invasión rusa de Ucrania. "Nuestro objetivo es ser proveedores de seguridad, no consumidores de seguridad", afirmó, en relación a las altas inversiones en materia militar de su país.

Integridad territorial sin dobles raseros

"La integridad territorial merece todo nuestro respeto", aseguró Sánchez, quien ratificó todo el apoyo de su Gobierno, como del resto de los socios europeos, a Dinamarca. Explicó, asimismo, que España asume sus responsabilidades con la OTAN y con sus socios europeos, lo que se demuestra, dijo, con el hecho de que ha triplicado la inversión en Defensa y duplicado los efectivos de soldados españoles en misiones de la Alianza.

En relación al respeto a la integridad territorial, indicó que ahí no pueden aceptarse dobles raseros: "Tenemos que defender estos valores también desde la perspectiva del flanco sur. Defendemos la integridad territorial de Ucrania, pero también la de Gaza, la de Cisjordania".

Sánchez se erigió así en "voz" del flanco sur, en una MSC cuyo máximo protagonismo había recaído en Alemania, no solo por ser el país anfitrión, sino también por el giro que ha dado esta potencia europea en cuanto al gasto en defensa. El canciller Friedrich Merz insistió ante la MSC en su objetivo de dotar al país del ejército convencional más fuerte de Europa. Confirmó además las negociaciones entabladas en torno a la disuación nuclear con el presidente francés, Emmanuel Macron, en tanto que líder del único país miembro de la UE con armas atómicas propias.