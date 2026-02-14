El PP exige una auditoría sobre los exámenes MIR y pide responsabilidades al Gobierno por el "caos provocado"

El Partido Popular ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno la realización "inmediata" de una auditoría "externa, exhaustiva e independiente" de la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada (FSE) de este curso 2025/2026, lo que se conoce como los exámenes MIR.

Esta petición llega después de la que ha efectuado la Asociación MIR España, con la que se reunió hace unos días el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y a quienes mostró su apoyo por la "indefensión y la pérdida objetiva de confianza en el sistema que han sufrido como consecuencia de la actuación del Ministerio de Sanidad y, por ende, del Gobierno".

En la iniciativa, el PP recuerda que este proceso en la FSE ha estado plagado de "incidentes", que han vulnerado los "principios de transparencia y previsibilidad" que deberían haberle regido y un "volumen anormalmente alto" de consultas y quejas por parte de los participantes en las pruebas.

El resumen de este proceso va desde retrasos en los calendarios de la convocatoria y la formalización jurídica de contratos con empresas adjudicatarias, hasta defectos físicos en los propios exámenes, pasando por el uso de notas de prensa y filtraciones, por parte del Gobierno, para informar sobre convocatorias, la publicación tardía de los listados de admitidos, la dimisión en bloque del comité de expertos que debían preparar las pruebas, incidencias en los baremos o el solapamiento de los plazos.

Ante este escenario, la formación exige, además de la citada auditoría, que se hagan públicos los resultados, conclusiones y recomendaciones derivadas de dicha fiscalización, así como que se asuman responsabilidades en el Gobierno de Sánchez por las "deficiencias cometidas".

Además, el PP pide que se subsanen y se realicen las mejoras necesarias, trabajando desde el diálogo y la búsqueda de consenso con los profesionales sanitarios.

Esta exigencia llega, además, después de la "falta de transparencia" de la ministra, a quien el PP reclamó su comparecencia en el Congreso para que diera explicaciones sobre los "graves incumplimientos" en este proceso de la Formación Sanitaria Especializada, y que fue rechazada por el Gobierno y sus socios parlamentarios.

Faltan médicos y plazas MIR

Desde hace meses el Partido Popular ha venido denunciando que en España faltan profesionales sanitarios y que es necesaria una ampliación firme y decidida del número de plazas MIR en España.

La muestra es que, por ejemplo, en Atención Primaria se estima que hay al menos 4.500 plazas de médicos sin cubrir y, sin embargo, este año el Gobierno solo ha ampliado en 36 plazas esta especialidad.

El resultado ha sido que numerosos profesionales se quedarán sin plaza, pese a estar admitidos, "porque el Gobierno no ha ofertado las suficientes".

Es decir, al "caos" provocado por el Gobierno en todo el proceso de la Formación Sanitaria Especializada de este año se suma la "insuficiente" previsión de plazas MIR.

En la misma iniciativa registrada en el Congreso, el Partido Popular también denuncia las "deficiencias acumuladas" que arrastra el Gobierno de Sánchez en el ejercicio de sus competencias en Sanidad, poniendo de ejemplo el "rechazo mayoritario" de la profesión a la propuesta de reforma de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

Un rechazo mayoritario que ha provocado "récord histórico" de protestas, concentraciones y huelgas de profesionales, quienes han vuelto a salir a la calle en Madrid para protestar contra el Estatuto Marco del Gobierno y que volverán a estar en huelga general durante toda la semana que viene en todo el país.