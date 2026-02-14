Los Comuns urgen al Govern a frenar la compra especulativa de vivienda tras el aval jurídico de los expertos

Los informes de los expertos consultados por el Govern concluyen que es viable jurídicamente poner límites a la compra especulativa de vivienda, siempre y cuando se circunscriba a las zonas declaradas como tensionadas y con carácter temporal. Con estos documentos encima de la mesa, los Comuns vuelven a apretar las tuercas al Executiu y le exige "valentía y voluntad política" para materializar esa medida, que han puesto como condición para dar su 'sí' a los presupuestos que sea aprobada en un plazo de seis meses. "Se puede hacer y debe hacerse", ha espetado la líder del partido en el Parlament, Jéssica Albiach.

Los expertos validan que se puede limitar el derecho a la propiedad si es para garantizar el derecho a la vivienda y que se puede poner coto a la compra lucrativa mediante la ley de urbanismo, el mecanismo que plantean los Comuns en la propuesta que tienen registrada en el Parlament. Pese a que hace dos meses que crearon el grupo de trabajo para analizar la viabilidad, el Govern no ha revelado cuál es su propuesta para avanzar en este sentido, aunque a finales del año pasado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, planteó la fiscalidad como una vía para desincentivar la especulación.

Negociación "encallada"

Con estos informes, el grupo de Albiach entiende que no pueden haber dudas por parte de la Generalitat para que la propuesta prospere. De hecho, ha advertido de que, tras tres reuniones con la consellera de Economia, Alícia Romero, la negociación está "encallada". El lunes tendrá lugar una cuarta en la que esperan avances en este sentido, justo el día en que el president Salvador Illa se rei. "Nos encontramos, una vez más, tirando de la cuerda", ha asegurado, además de anticipar que en el próximo encuentro esperan una respuesta favorable a la "urgencia" por limitar la compra especulativa.

"Hay una realidad objetiva de extrema urgencia y de extrema dificultad en el ejercicio del derecho a la vivienda por parte de la ciudadanía ante los comportamientos especulativos de unos pocos", ha advertido Albiach, que ha añadido que es esa realidad la que justifica la intervención de las administraciones. Los informes apuntan también que tanto a nivel estatal como a nivel de Catalunya existen mecanismos para limitar el negocio con los pisos.

A la espera ahora de cuál es la respuesta del Executiu, los Comuns recuerdan que esta es una medida "irrenunciable" para avanzar con los presupuestos y que ya no existe la excusa legal porque se ha constatado que hay "base jurídica y constitucional", por lo que la pelota está en el tejado de la voluntad política.

