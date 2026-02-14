EEUU mata a tres personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe

El Ejército de Estados Unidos ha informado sobre un nuevo ataque contra una embarcación en el mar Caribe que supuestamente transportaba drogas y que ha dejado al menos tres víctimas mortales.

"La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas murieron durante esta acción. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida", ha anunciado el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses en redes sociales.

Los militares estadounidenses han descrito el ataque como "cinético" y "letal" y no han indicado que hayan quedado supervivientes entre la tripulación del barco. La embarcación supuestamente estaría operada por "organizaciones terroristas designadas".

Este nuevo ataque forma parte de la denominada operación 'Lanza del Sur', iniciada por Washington en septiembre del pasado año, que ha causado la muerte de más de un centenar de personas y que se encuentra envuelta de polémica por no respetar los Derechos Humanos, según ha indicado la ONU.