Sin supervivientes
EEUU mata a tres personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe
EP
El Ejército de Estados Unidos ha informado sobre un nuevo ataque contra una embarcación en el mar Caribe que supuestamente transportaba drogas y que ha dejado al menos tres víctimas mortales.
"La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas murieron durante esta acción. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida", ha anunciado el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses en redes sociales.
Los militares estadounidenses han descrito el ataque como "cinético" y "letal" y no han indicado que hayan quedado supervivientes entre la tripulación del barco. La embarcación supuestamente estaría operada por "organizaciones terroristas designadas".
Este nuevo ataque forma parte de la denominada operación 'Lanza del Sur', iniciada por Washington en septiembre del pasado año, que ha causado la muerte de más de un centenar de personas y que se encuentra envuelta de polémica por no respetar los Derechos Humanos, según ha indicado la ONU.
- El PP deja claro que la abstención del PSOE es 'imposible' y eso 'posibilita' explorar acuerdos con los de Abascal
- El Supremo confirma tres años de prisión y multa de 97 millones para el cabecilla de una trama de hidrocarburos que acusó al jefe de la UCO de 'coacciones
- Yolanda Díaz prevé asistir con los ministros de Sumar al acto del 21 para lanzar la nueva coalición de izquierdas
- El PSOE de Castilla y León se aleja de Ferraz para evitar el desgaste del Gobierno y esquivar el descalabro de Aragón y Extremadura
- Anticorrupción abre la puerta a rebajar aún más su petición de cárcel para Aldama en función de lo que declare en el juicio
- El PP ve más tocado a Sánchez tras la nueva reprobación de Puente y las cesiones a Junts para la ley de multirreincidencia
- El fiscal anticorrupción intenta vincular a los Pujol con la financiación irregular de CDC
- Hacienda localiza cajas de seguridad, inversiones y cheques del despacho de Montoro del que se desconoce el 'beneficiario último