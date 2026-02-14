Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca OrianaViento CatalunyaDesahucioGisèle PelicotPeste porcinaMontoroTrumpBarcelonaMás que rivalesAlba FloresMamarazzis
instagramlinkedin

Sin supervivientes

EEUU mata a tres personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe

Archivo - Avión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en una operación en el mar Caribe (archivo).

Archivo - Avión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en una operación en el mar Caribe (archivo). / Europa Press/Contacto/Mc2 Tajh Payne/U.S. Navy

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ejército de Estados Unidos ha informado sobre un nuevo ataque contra una embarcación en el mar Caribe que supuestamente transportaba drogas y que ha dejado al menos tres víctimas mortales.

"La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas murieron durante esta acción. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida", ha anunciado el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses en redes sociales.

Los militares estadounidenses han descrito el ataque como "cinético" y "letal" y no han indicado que hayan quedado supervivientes entre la tripulación del barco. La embarcación supuestamente estaría operada por "organizaciones terroristas designadas".

Noticias relacionadas

Este nuevo ataque forma parte de la denominada operación 'Lanza del Sur', iniciada por Washington en septiembre del pasado año, que ha causado la muerte de más de un centenar de personas y que se encuentra envuelta de polémica por no respetar los Derechos Humanos, según ha indicado la ONU.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PP deja claro que la abstención del PSOE es 'imposible' y eso 'posibilita' explorar acuerdos con los de Abascal
  2. El Supremo confirma tres años de prisión y multa de 97 millones para el cabecilla de una trama de hidrocarburos que acusó al jefe de la UCO de 'coacciones
  3. Yolanda Díaz prevé asistir con los ministros de Sumar al acto del 21 para lanzar la nueva coalición de izquierdas
  4. El PSOE de Castilla y León se aleja de Ferraz para evitar el desgaste del Gobierno y esquivar el descalabro de Aragón y Extremadura
  5. Anticorrupción abre la puerta a rebajar aún más su petición de cárcel para Aldama en función de lo que declare en el juicio
  6. El PP ve más tocado a Sánchez tras la nueva reprobación de Puente y las cesiones a Junts para la ley de multirreincidencia
  7. El fiscal anticorrupción intenta vincular a los Pujol con la financiación irregular de CDC
  8. Hacienda localiza cajas de seguridad, inversiones y cheques del despacho de Montoro del que se desconoce el 'beneficiario último

La Policía realizó 3.398 expulsiones de extranjeros en 2025, un 12% más que el año anterior

La Policía realizó 3.398 expulsiones de extranjeros en 2025, un 12% más que el año anterior

Los expertos del Govern ven "viable y constitucional" limitar la compra especulativa de vivienda en Catalunya

Los expertos del Govern ven "viable y constitucional" limitar la compra especulativa de vivienda en Catalunya

Treinta años del asesinato de Tomás y Valiente: el atentado de ETA que despertó la marea de 'manos blancas'

EEUU mata a tres personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe

EEUU mata a tres personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe

¿Repetición electoral en pleno ciclo electoral?

¿Repetición electoral en pleno ciclo electoral?

La defensa de los Pujol esgrime notas contradictorias de Villarejo sobre la fortuna en Andorra del expresidente catalán

La defensa de los Pujol esgrime notas contradictorias de Villarejo sobre la fortuna en Andorra del expresidente catalán

El Supremo recuerda hasta dónde puede intervenir en un indulto mientras espera analizar el solicitado para García Ortiz

El Supremo recuerda hasta dónde puede intervenir en un indulto mientras espera analizar el solicitado para García Ortiz

Charles Powell: "Sería un fracaso colectivo enorme que don Juan Carlos falleciese en el exilio"

Charles Powell: "Sería un fracaso colectivo enorme que don Juan Carlos falleciese en el exilio"